全球核能發電創新高 富比世：增長全靠中國

中國核電產量大幅增長，圖為漳州核電站。（新華社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 2025年全球核電發電量達2845TWh，創下歷史新高。

2025年全球核電發電量達2845TWh，創下歷史新高。 重點二： 中國十年增產314TWh，幾乎獨力帶動全球成長。

中國十年增產314TWh，幾乎獨力帶動全球成長。 重點三：美國仍居首位但趨於平穩，中國約五年內可望超越。

美國「富比世 」雜誌指出，2025年全球核電站共發電2845太瓦時(TWh)，刷新歷史最高紀錄，而推動這一波增長幾乎全部來自中國。過去十年中國核電產量大幅增長近三倍，更迅速縮小與全球最大核電國美國之間的差距；「富比世」預估，若維持近年增長速度，中國可能在約五年內超越美國，成為全球最大的核電發電國。

觀察者網引述富比世報導，數據顯示，2025年全球核電發電量較2024年增加約30太瓦時，同比增長1.3%，超越2006年的歷史紀錄。全球核電發電量雖然超過了此前2006年的紀錄，但19年間僅增長約1.5%。

過去十年，全球核電發電量從2015年的2576太瓦時升至2025年的2845太瓦時，增幅約10.5%。在這一過程中，中國成為最主要的增長來源。

2015年至2025年，中國核電發電量從171太瓦時增至485太瓦時，增加約314太瓦時。同期，全球核電發電量淨增約270太瓦時。這意味著，中國新增的核電產能不僅覆蓋了全球增長，實際上還抵消了其他地區核電產量下滑的影響。

報導指出，目前美國仍為全球最大核電生產國，2025年發電量達826太瓦時，占全球總量約29%；中國以485太瓦時(占17.1%)居次；法國則以390太瓦時(占13.7%)位居第三。不過，美國過去十年發電量基本持平，中國年均增長率則接近11%。

除中國外，法國與日本2025年核電產量亦有所回升，分別增加9.6太瓦時與9.2太瓦時，但兩國仍未恢復至過往高點。

從區域結構來看，全球核電重心正加速轉向亞洲。亞太地區核電發電量十年間翻倍至近845太瓦時，目前約占全球30%；相對地，歐洲十年間發電量下降近22%至759太瓦時。

「福布斯」總結指出，2025年的全球核電紀錄，與其說是全球範圍內核電建設浪潮的結果，不如說是中國核電快速擴張的體現。美國仍保持核電發電量第一的位置，但其產量長期趨於穩定；中國則憑藉持續建設，正在逐步改變全球核電格局。