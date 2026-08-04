全球核能發電創新高 富比世：增長全靠中國
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美國「富比世」雜誌指出，2025年全球核電站共發電2845太瓦時(TWh)，刷新歷史最高紀錄，而推動這一波增長幾乎全部來自中國。過去十年中國核電產量大幅增長近三倍，更迅速縮小與全球最大核電國美國之間的差距；「富比世」預估，若維持近年增長速度，中國可能在約五年內超越美國，成為全球最大的核電發電國。
觀察者網引述富比世報導，數據顯示，2025年全球核電發電量較2024年增加約30太瓦時，同比增長1.3%，超越2006年的歷史紀錄。全球核電發電量雖然超過了此前2006年的紀錄，但19年間僅增長約1.5%。
過去十年，全球核電發電量從2015年的2576太瓦時升至2025年的2845太瓦時，增幅約10.5%。在這一過程中，中國成為最主要的增長來源。
2015年至2025年，中國核電發電量從171太瓦時增至485太瓦時，增加約314太瓦時。同期，全球核電發電量淨增約270太瓦時。這意味著，中國新增的核電產能不僅覆蓋了全球增長，實際上還抵消了其他地區核電產量下滑的影響。
報導指出，目前美國仍為全球最大核電生產國，2025年發電量達826太瓦時，占全球總量約29%；中國以485太瓦時(占17.1%)居次；法國則以390太瓦時(占13.7%)位居第三。不過，美國過去十年發電量基本持平，中國年均增長率則接近11%。
除中國外，法國與日本2025年核電產量亦有所回升，分別增加9.6太瓦時與9.2太瓦時，但兩國仍未恢復至過往高點。
從區域結構來看，全球核電重心正加速轉向亞洲。亞太地區核電發電量十年間翻倍至近845太瓦時，目前約占全球30%；相對地，歐洲十年間發電量下降近22%至759太瓦時。
「福布斯」總結指出，2025年的全球核電紀錄，與其說是全球範圍內核電建設浪潮的結果，不如說是中國核電快速擴張的體現。美國仍保持核電發電量第一的位置，但其產量長期趨於穩定；中國則憑藉持續建設，正在逐步改變全球核電格局。
2025年全球核電發電量達2845TWh，較2024年增加約30TWh，年增1.3%，刷新歷史紀錄。報導指出，這波增長幾乎全部來自中國，其他地區多數僅小幅回升或持平。 2015年至2025年，中國核電發電量由171TWh升至485TWh，增加約314TWh，已超過同期全球淨增約270TWh。這表示中國新增產能不僅支撐全球成長，還抵消了其他地區下滑。 2025年美國仍以826TWh居全球第一，占約29%；中國以485TWh排名第二，占17.1%；法國以390TWh居第三，占13.7%。不過美國近十年幾乎持平，中國則維持接近11%的年均增長。
精華 FAQ
2025年全球核電發電量達2845TWh，較2024年增加約30TWh，年增1.3%，刷新歷史紀錄。報導指出，這波增長幾乎全部來自中國，其他地區多數僅小幅回升或持平。
2015年至2025年，中國核電發電量由171TWh升至485TWh，增加約314TWh，已超過同期全球淨增約270TWh。這表示中國新增產能不僅支撐全球成長，還抵消了其他地區下滑。
2025年美國仍以826TWh居全球第一，占約29%；中國以485TWh排名第二，占17.1%；法國以390TWh居第三，占13.7%。不過美國近十年幾乎持平，中國則維持接近11%的年均增長。
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