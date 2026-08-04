美制裁清單列瓜子、水餃 中網友酸：嗑瓜子損害美軍牙齒

網友的發文。（取材自觀察者網）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 美國將40餘家中國實體增列涉疆法案清單，規模創新高。

美國將40餘家中國實體增列涉疆法案清單，規模創新高。 重點二： 新增名單涵蓋洽洽瓜子、思念水餃等食品與多家製造業。

新增名單涵蓋洽洽瓜子、思念水餃等食品與多家製造業。 重點三：中國網友群嘲制裁荒謬，中方批評美方是經濟脅迫。

美國國土安全部 日前宣布將40餘家中國實體增列至所謂涉疆法案實體清單，於8月3日生效。其中所列實體由144家增至187家，為該清單設立以來規模最大的一次擴充，也是川普政府第二次任內首次增加企業。只是，瓜子、餃子、湯圓等中國食品被美國禁止入境，中國網民開酸「嗑瓜子危害美國國家安全嗎？」

觀察者網報導，據實體名單顯示，其中新增企業涉及中國食品、服裝、醫藥、電子元件、鋁、黃金、鋰和棉花等行業。包括洽洽瓜子、鄭州思念水餃、福建七匹狼、特變電工、山東黃金、天山鋁業、白銀有色、山東魏橋創業集團、湖南艾華集團、伊犁川寧生物、新疆交通建設集團、國投新疆鋰業及國投新疆羅布泊鉀鹽等。

按照美方規則，名單上企業產品原則上禁止入境。此次公告分別向兩個類別加入4家和41家實體，其中新疆新姿源生物製藥、新疆天蘊有機農業同時出現在兩個類別，去重後共新增43家。

食品、服裝業等實體業者被列入意味著，曾經擺上美國消費者餐桌的瓜子、餃子、湯圓等中國食品，以及進入全球市場多年的中國服裝品牌，都面臨更高的貿易准入門檻。

報導指出，該消息經在中國互聯網上發酵後，引發網友廣泛群嘲。

網友表示這些企業被制裁是因為「吃瓜子容易損害美軍牙齒」、「美國怕人民嗑瓜子上火」，也有人說，「美國的可笑制裁範圍已從『卡脖子』蔓延到『卡嗓子』」、「怕美軍吃了水餃思念家鄉」，還有人打趣的說，「被美國制裁成為一種榮耀，類似被收錄到米其林餐廳」、「洽洽瓜子其實是監控晶片，思念水餃其實是塑膠炸彈」。

據了解，美國前總統拜登於2021年12月簽署所謂「維吾爾強迫勞動預防法」，核心進口限制自2022年6月21日起實施，實體清單也在當年首次公布。此後拜登政府多次擴大清單，至2025年初達到144家。

針對此次美國將中國企業增列實體清單一事，中國商務部回應稱，美方相關做法毫無事實依據，持續藉所謂人權和強迫勞動之名，依據國內法肆意對中國企業實施單邊制裁，是典型的經濟脅迫行為。美方措施嚴重損害相關企業的合法權益，嚴重破壞全球產業鏈供應鏈穩定。

思念水餃。（取材自淘寶）

七匹狼男裝。（取材自淘寶）

恰恰瓜子。（取材自淘寶）