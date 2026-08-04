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中國出入境新規頻現「可能」一詞 宛如1張隱形網？

中國新聞組／北京4日電
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中國出入境新規下月中旬上路，由於太多「可能」被指讓人惶恐。圖為旅客從北京大興機場...
中國出入境新規下月中旬上路，由於太多「可能」被指讓人惶恐。圖為旅客從北京大興機場出入境邊防檢查站出境。（新華社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：中國出入境新規多次使用「可能」，引發規則模糊與隨意執法疑慮。
  • 重點二：網傳華裔一家回中國後遭扣留審訊，並被限制2036年前不得出境。
  • 重點三：新規擴大邊控對象至特定產業與境外言行，恐造成寒蟬效應。

中國頒布出入境新規定，9月15日起將限制特定國民出入境，由於新規中多次使用「可能」一詞，不少人認為主觀性很強、隨意性很大，宛如一張隱形的網，「管你普通不普通，都有可能往裡裝」。即便新規尚未上路，網路上就有苦主現身說法，稱自己從日本回中國，被無來由限制「十年內不得出境」，他多年來在日本累積的近19億日圓（約1189萬美元）資產瞬間停擺，引發議論。

綜合媒體報導，一名自稱是日本華裔的網友在網路上發文，稱自己一家五口人已經移民日本13年，他7月2日攜全家回國探親，7月下旬回日本，卻在登機前5分鐘被限制登機。

該名網友表示，他和家人被關到小黑屋裡進行長達七天的審訊，還被強迫恢復中國國籍，所有銀行帳號、支付寶及微信全都不能使用，去警局備案竟被告知一家五口「2036年以前禁止出境」，移民13年的心血瞬間停擺。

由於正值中國頒布出入境新規，該篇文章在網路上引發熱烈討論，有人直呼「愈來愈黑了」、「可怕的不是規則嚴格，而是不知道規則什麼時候會落到自己頭上」、「兩頭吃的人要特別小心」；但也有網友質疑該篇文章的真實性，認為是營銷號炒作。

然而，中國出入境新規已經引發民眾恐慌，綜合法廣、自由亞洲電台報導，即便新規還沒上路，但一些不涉及機密業務的國企已經傳出收緊員工出境審批，有員工8月2日發帖稱，他所在的公司將日本列為「高風險地區」，不允許前往，也不允許前往菲律賓。

新規中明確規定：「可能危害國家產業安全、技術安全的，國務院商務等有關主管部門可以決定不准其出境」。這讓許多從事半導體、人工智能開發、數據等行業的科研人員、工程師也將被納入行政邊控，即便是正常的國際交流、合作、跳槽，事後是否都可能被「追認」。

另外，新規加強了對留學、移民、簽證中介機構的監管，有網友認為，最可怕的地方在於，首先是將限制出境的對象擴大到全體從中國口岸離境的人員，且不分國籍。其次，將限制離境的權力下放到最基層的每一個口岸邊檢人員，濫權風險極大增高。再者，審核標準極度寬泛，是否允許當事人離境充滿不確定性。

新規中還有一條規定：「中國公民在境外從事違法活動，危害國家安全和利益的，自回國之日起六個月至三年內不准其出境。」分析指出，這可能造成寒蟬效應，有人擔心在國外發個帖、說句話，就可能被認定，「你雖然身在海外，也要小心做人」。

網傳日本籍中國裔移民陳情書。（取材自X平台）
網傳日本籍中國裔移民陳情書。（取材自X平台）

精華 FAQ

  • 最受爭議的是條文反覆使用「可能」等模糊字眼，讓是否限制出境缺乏明確標準，外界擔心執法人員可依主觀判斷決定，形成隱形且不透明的管控網。

  • 一名自稱日本華裔的網友稱，全家返中探親後在返日登機前被攔下，還被帶去審訊7天，之後銀行與支付工具都無法使用，並被告知2036年前不得出境。

  • 報導指出，半導體、人工智能與數據等從業者都可能被納入邊控，且境外發言、留學移民中介、國企員工出境審批也可能收緊，讓人擔心寒蟬效應擴大。

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