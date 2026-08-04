DeepSeek模型性價比高 OpenAI被迫降價

AI重點 文章重點整理： 重點一： DeepSeek V4-Flash運行成本最低，定價遠低於主要競爭對手。

DeepSeek V4-Flash運行成本最低，定價遠低於主要競爭對手。 重點二： 其智能指數與Gemini 3.6 Flash相同，但成本僅約3美分。

其智能指數與Gemini 3.6 Flash相同，但成本僅約3美分。 重點三：正式上線後調用量暴增，甚至迫使OpenAI宣布降價。

美國AI測評機構Artificial Analysis數據顯示，DeepSeek 旗下旗艦人工智慧模型V4-Flash，在基準測試中的運行成本為主要模型中最低，不到Anthropic 旗艦模型Claude Fable 5的1%。有觀點認為，DeepSeek在全球開發者市場畫出1條性價比的「斬殺線（Kill Line）」。

路透引述該機構數據報導，V4-Flash每100萬個輸入詞元（Token）收費0.14美元，每100萬個輸出詞元收費0.28美元。該機構估算，V4-Flash完成每次測試的平均成本僅3美分，遠低於月之暗面Kimi K3的86美分、OpenAI GPT-5.6 Sol的1.86美元，以及Claude Fable 5的3.15美元。

在「智能指數」評分中，滿分100分，V4-Flash獲50分，與Google 旗下Gemini 3.6 Flash相同，較Meta的Muse Spark 1.1及智譜的GLM-5.2低1分。月之暗面Kimi K3獲57分；Anthropic的Claude Opus 5及Claude Fable 5，及OpenAI GPT-5.6的得分，均較V4-Flash高至少9分。

DeepSeek V4-Flash正式版上線後不到一周，海外開發者開源項目團隊OpenCode發文稱，其平台上DeepSeek V4-Flash的調用量大幅飆升，單日處理達8兆Token；模型API分發平台OpenRouter最新數據顯示，上周DeepSeek V4-Flash以7.22兆Token的周調用量位居第一。

DeepSeek於7月31日正式發布V4-Flash，採用MoE架構，且同步開源。DeepSeek更具性價比的優勢讓全球模型大戰更加火熱，也迫使OpenAI7月底宣布GPT-5.6Luna降價80%。