關鍵科技60專家 參加北戴河暑休

央視新聞聯播3日晚間報導，受中共總書記習近平委託，中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇3日在北戴河看望暑期休假專家，新聞畫面顯示，今年有約60位專家人才到北戴河暑休。(圖截自央視)

央視新聞聯播3日晚間報導，受中共 總書記習近平 委託，中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇3日在北戴河看望暑期休假專家，這意味中共高層已啟動為期兩周的北戴河暑休，習近平等領導人預料將在半個月後返回北京。官方也披露，今年有戰略前沿科技、關鍵核心技術領域的專家代表參加休假。

報導表示，受習近平委託，蔡奇3日在北戴河看望暑期休假專家，代表黨中央、國務院 向全國各條戰線、各個領域的廣大專家人才致以問候。中共中央組織部部長石泰峰、國務委員兼國務院秘書長吳政隆參加看望。

新聞畫面顯示，今年有約60位專家人才到北戴河暑休，與去年規模相當，維持近年高點。報導稱，邀請優秀專家代表到北戴河休假，是中共和中國人才工作的一項重要制度性安排。今年休假活動的主題是「奮進十五五」(2026-2030年)，參加休假活動的主要是基礎研究、戰略前沿科技、關鍵核心技術領域和哲學社會科學領域專家代表。

據央視去年報導，去年8月的北戴河暑休主題則是「建功新時代」，參加的有高科技領域、哲學社會科學領域專家和基礎研究領域青年人才等，最年輕者僅33歲。

蔡奇指出，「十五五」時期是教育強國、科技強國、人才強國建設攻堅克難、闖關奪隘的重要階段，希望專家人才在各自領域實現新的建樹，為基本實現社會主義現代化取得決定性進展多立新功。

聯合早報指出，北戴河地處河北省秦皇島市，曾是中國的「夏都」。中共已於2003年取消暑期辦公制度，但現任和前任領導人暑期到北戴河休養的慣例延續至今，他們也會在休養之餘碰頭聚會，就當下問題交換看法。但這些年來隨著元老的影響力減弱，北戴河聚會的重要性也已經削弱。

北戴河休假期間，官方也邀請各領域專家一起聚會，並安排高層接見他們，作為給他們的高規格政治禮遇。