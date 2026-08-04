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從嚴治黨 中共五中全會 估撤30名中委

記者陳宥菘／綜合報導
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今年1月中央軍委副主席張又俠(中)、軍委委員兼參謀長劉振立落馬。比照四中全會前夕...
今年1月中央軍委副主席張又俠(中)、軍委委員兼參謀長劉振立落馬。比照四中全會前夕，官方公布開除前軍委副主席何衛東(左)、前軍委政工部主任苗華黨籍；預料張又俠、劉振立也會在五中全會前夕被拿來「祭旗」。(路透)

7月30日中共中央政治局會議決定10月在北京舉行20屆「五中全會」，主要議程是「研究持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題」。香港明報預估，屆時將有多達30人左右被撤職中共中央委員，堪稱史無前例。此舉是為進一步強化震懾，迎接中共21大。

據明報不完全統計，過去一年，已有19名中共中央委員被官宣落馬或罷免全國人大代表職務，包括兩名政治局委員張又俠、馬興瑞，將在五中全會被正式確認處分。

中共20大後，官方保持高壓反腐，尤其軍隊反腐更是狂風驟雨。過去一年被官宣落馬或罷免全國人大代表職務的19名中央委員，軍方是重災區，多達11人。其中，今年1月中央軍委副主席張又俠、中央軍委委員兼聯合參謀部參謀長劉振立同時官宣落馬。

去年四中全會前夕，官方公布開除前中央軍委副主席何衛東、前軍委政治工作部主任苗華黨籍，預料張又俠、劉振立也會在五中全會前夕被拿來「祭旗」。

黨政方面，四中全會前夕，前廣西政府主席藍天立、前內蒙古政府主席王莉霞、前證監會主席易會滿落馬，這三名中委已被開除黨籍，將在五中全會追認。今年以來，又有前內蒙古自治區黨委書記孫紹騁、前浙江省委書記易煉紅、前應急管理部部長王祥喜、前重慶市長胡衡華、前中央政治局委員馬興瑞落馬。

除上述被公開查處的中委，前中聯部長劉建超、前工信部長金壯龍、前中央軍民融合辦常務副主任雷凡培去年已被不尋常免職。

另，前東部戰區政委劉青松、前南部戰區司令員吳亞男、前南部戰區政委王文全、前西部戰區司令員汪海江等軍方中委也「失蹤」多時。

中共20屆中央委員原有205人，過去幾年已有14人被逐出中委會，包括前國務委員秦剛、前防長李尚福。如果這次再處理30名中委，也就是大約兩成多中委被查處。

報導引述分析，五中全會後，北京將進入「21大」倒計時的政治周期。目前落馬的高級將領與黨政系統高官，可謂積案如山，及時化解這一「政治包袱」，結案定性，可翻啟新篇。五中處理中委的數量將創新高，也可謂「全面從嚴治黨」的直接體現。

北戴河暑休 邀關鍵科技專家

央視新聞聯播3日報導，受中共總書記習近平委託，中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇在北戴河看望暑期休假專家，顯示中共高層已啟動為期兩周的北戴河暑休。據報導，今年有戰略前沿科技、關鍵核心技術領域的專家代表參加。

精華 FAQ

  • 主要議程是研究持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題。外界關注在於，會中可能集中處分大量中委，顯示高層反腐整肅將進一步升級。

  • 因過去一年已有19名中共中央委員被官宣落馬或罷免人大代表職務，且還有多名人員失蹤或遭免職，累積案件多，預料五中全會將集中追認和處理。

  • 央視報導蔡奇受習近平委託看望暑期休假專家，顯示北戴河暑休已展開。此次還邀請戰略前沿科技與關鍵核心技術專家，反映高層兼顧政治安排與科技布局。

中共 罷免 張又俠

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關鍵科技60專家 參加北戴河暑休

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