中國新規「勸阻出境」？ 北京官媒批西方媒體鼓譟恐慌

中國即將於9月15日起施行的新出境入境管理規定明定，對依法決定不准出境的人員，若有可能影響國家安全、刑事案件偵查等情形的，可不告知當事人。（新華社）

中國國務院 總理李強 7月22日簽署國務院令，公布「關於出境入境管理的規定」，自今年9月15日起施行，因新規定增加多種限制出境措施引發外界熱議。對此，環球時報社評指責西方媒體在鼓譟恐慌，害怕打破部分勢力塑造的中國敘事壟斷。

據悉，新規共19條，涵蓋出境安全風險防範、出境入境申請要求、限制措施，以及中介服務管理等內容。

環球時報3日刊登社評稱，原本一條原本不太起眼的管理規定，這兩天意外引起一些西方媒體的興趣。一些西方媒體將其中「勸阻出境」、「限制出境」等部分字眼單獨列出來，宣稱中國收緊出入境政策引發恐慌，「惺惺作態地表示對中國走向『閉關鎖國』感到擔憂」。

該社評進一步推敲西方媒體背後的意圖稱，越來越多的外國人親身走訪中國後，看到了一個與西方媒體長期抹黑所塑造的形象截然不同的中國。這種「眼見為實」的民間交流，正在有力擊穿西方對華輿論戰的謊言體系，打破了某些勢力苦心經營的敘事壟斷。

而中國官方對於該規定核心說法在於安全管理，聚焦安全防範，據中國司法部、公安部、移民局負責人於8月1日聯合答記者問，明確了新規的三大制定背景：一是加強公民出境安全風險防範；二是規範外國人入境管理；三是規範出入境中介服務。

該規定引發不同解讀，法廣網2日報導指出，今後從護照管理到出境入境，可能都會受到程度不同的限制，執行限制出境的權力甚至下放至縣級以上出入境管理機構，且新規中多次使用「可能」一詞，極具彈性，非常寬泛，當事人可能因為「可能」的推測被禁止出境；新加坡管理大學楊邦孝法學院法學教授高樹超在X發文指出，新規大幅擴大政府實施出境限制的權力等。