積體電路、電工器材、汽車、電腦 北京「4王牌」出口創高

北汽福田歐曼重卡全球中心工廠的總裝車間內，工作人員正在生產線上忙碌。(本報北京傳真)

今年上半年，北京地區貨物貿易進出口總值達1.78兆元(人民幣，下同)，同比增長16.5%。其中，出口3133億元，創歷史同期新高，同比增長4.5%。其中，積體電路、電工器材、汽車、電腦及其零部件——這4類從北京遠銷全球的「王牌」產品，上半年的出口值分別實現137.6%、52.2%、37.9%、125.2%的增速，合力支撐北京出口創新高。

北京懷柔，北汽福田歐曼重卡全球中心工廠，從這裡下線的重卡不斷「駛」出國門。工廠裡弧光頻閃，焊花迸濺，機械臂靈活地輾轉騰挪。200台可實現毫米級精準控制的機器人，不分晝夜地在裝焊車間忙碌著。「柔性智造」能力支撐了北汽福田歐曼重卡上半年出口同比增長超80%。不僅是重卡，2026年上半年，這家公司實現整車海外出口10.9萬輛，同比增長38.9%，創下歷史同期新高。

另一張「王牌」積體電路產業出口也乘勢而上。上半年，北京地區出口積體電路70.7億個、增加11.6%，對出口值增長貢獻率達124.3%。

京城西南，一列列滿載貨物的圖定中歐、中亞班列從位於房山區的北京國際陸港駛出。

所謂「圖定班列」，即納入列車運行圖並依固定車次、固定線路、固定班期運行的列車。

北京今年相繼開通的這兩條圖定班列，為北京與中亞和中歐地區間經貿往來增添了穩定高效的物流通道，讓北京企業可以從容安排生產計畫、履行海外訂單，有利於降低物流成本，提升市場競爭力。

北京國際陸港已累計發運超70列國際班列，超7000個標準集裝箱，貨值超11億元。貨物中「北京智造」的含量，也從1年前的30%至50%，提升至現在的幾乎每列100%。

北京海關資料顯示，上半年，北京地區對共建「一帶一路」國家進出口值9121.8億元，占北京地區進出口總值的半壁江山。