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柯瑞代言李寧涉「強迫勞動」？ 環時：輪不到美政客管

中國新聞組╱北京3日電
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NBA巨星柯瑞加盟李寧。(取材自微博)
NBA巨星柯瑞加盟李寧。(取材自微博)

美國NBA球星柯瑞（Stephen Curry）與中國運動品牌李寧展開合作後，引發美國部分政界人士批評「不應為新疆強迫勞動站台」。對此，中國官媒環球時報評論指出，柯瑞與李寧的合作屬於正常商業選擇，美國政客無權干涉，批評將運動員與品牌間的商業合作政治化，是對市場規則和自由貿易精神的干預。

環球時報報導，柯瑞與李寧日前簽署為期10年的合作協議，合作內容涵蓋籃球產品、運動休閒服飾及高爾夫產品線，並將其個人品牌「Curry Brand」納入合作布局。據外媒先前報導，雙方合約總值約4億美元。柯瑞表示，選擇李寧主要基於對品牌創新能力、產品品質及雙方體育理念的認同。

不過，這項合作在美國引發政治爭議。美國眾議員史密斯（Chris Smith）質疑，柯瑞與李寧合作是否涉及所謂「強迫勞動」問題，並表示將要求政府檢視李寧相關產品進口情況。他認為，企業及公眾人物應考慮供應鏈中的人權議題。

針對指控，環球時報指出，體育是跨越國界、連結不同文化的橋梁，不應成為政治角力工具。柯瑞選擇與李寧合作，是運動員與企業基於商業、品牌及市場考量所作出的決定；美國部分人士以政治因素介入企業合作，試圖以外部力量影響市場競爭，違背其一貫強調的自由市場原則。

文章並表示，近年中國運動品牌快速發展，在全球體育用品市場的影響力逐步提升，進入包括美國在內的傳統體育市場。中國品牌能否獲得運動員與消費者青睞，應由產品實力、品牌價值及市場反應決定，而非由政治力量「批准」。

針對新疆「強迫勞動」相關爭議，中方長期否認相關指控，表示部分勢力藉由涉疆議題打壓中國企業；而美方部分人士則認為，企業仍應對供應鏈人權標準進行審查。雙方在相關問題上的立場存在明顯分歧。

精華 FAQ

  • 因部分美國政界人士質疑李寧涉及新疆「強迫勞動」問題，認為柯瑞代言等同替爭議品牌背書，並主張檢視相關產品進口與供應鏈人權風險。

  • 環時認為，柯瑞與李寧的合作屬正常商業決策，美國政客無權干涉；將運動員與品牌合作政治化，是對市場規則與自由貿易精神的干預。

  • 雙方簽署為期10年的合作，涵蓋籃球、運動休閒與高爾夫產品線，並納入Curry Brand。柯瑞表示，主要看重李寧的創新能力、產品品質與體育理念。

新疆 NBA 柯瑞

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