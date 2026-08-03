南海爭端╱繼猴子後…解放軍報又引毛詞嗆菲「蒼蠅碰壁」
中國與菲律賓南海主權爭端近日升級。中國繼日前官媒以AI動畫將菲律賓人描繪為猴子之後，解放軍報昨發文，引用已故領導人毛澤東詞句，再批菲律賓是「小小寰球，有幾個蒼蠅碰壁」，直接將菲律賓從猴子「貶」為蒼蠅。菲律賓也不是省油的燈，在表達對中國猴子論的強烈不滿之後，被中國制裁全家的菲國防部長鐵歐多洛近日再嗆，稱在南海問題上「偏袒中國」的菲政府官員應考慮辭職。
菲律賓近日向聯合國提交黃岩島領海基線後，引來中國強烈不滿，解放軍繼1日在相關海空域演訓後，昨透過解放軍報發表評論警告菲方，畫設所謂領海基線是挑釁行徑。
報導指出，中菲在南海主權上的爭端已延續多日，雙方大都隔空互嗆，近日一個知名場面，是中國官媒中國日報於7月10日在海外平台發布了一段約60秒的AI生成諷刺動畫短片，將菲律賓描繪成了一隻猴子，藉此諷刺菲律賓在南海問題上充當美日的「提線木偶」、耍猴戲，喪失外交自主權。此舉引來菲方強烈不滿，菲外交部、國防部、海岸警衛隊等多部門要求中方刪除視頻並道歉，稱其「具有冒犯性、種族主義色彩」。
而繼猴子動畫後，中國軍媒也加入了口水戰局。解放軍報2日刊出「鈞聲」署名文章「中方加強黃岩島管控合法合理」，內文引用已故中共領袖毛澤東詞句，批評菲律賓是「小小寰球，有幾個蒼蠅碰壁」。
文中指出，菲律賓近期在中國領土黃岩島畫設所謂「領海基線」，此種充滿挑釁意味的惡劣行徑，嚴重侵犯中國領土主權，完全是圖窮匕見後的又一次無理取鬧。文章寫道：「小小寰球，有幾隻蒼蠅碰壁。」中方奉勸菲方盡早迷途知返，同時也要嚴正警告那些企圖在南海攪亂生事、興風作浪的勢力，中方「工具箱」裡的選項豐富而有力，任何危害中國主權、安全、發展利益的險惡圖謀，都將遭到堅決回應和迎頭痛擊。
「小小寰球，有幾個蒼蠅碰壁」出自毛澤東於1963年1月9日作的「滿江紅·和郭沫若同志」，意在諷刺當時反華的帝國主義與外國勢力極其渺小且處處受挫，猶如四處亂飛、狼狽「碰壁」的「蒼蠅」。
菲律賓近日針對中國也是砲火四射。據觀察者網報導，被中國制裁的菲國防部長鐵歐多洛，7月29日在一新聞論壇上稱，在南海問題上「偏袒中國」的政府官員應考慮辭職。被中國媒體形容是「不知悔改」。
先是中國日報以AI生成動畫把菲律賓描繪成猴子，諷刺其在南海問題上像美日的提線木偶；之後解放軍報又引用毛澤東詞句，將菲方比喻成蒼蠅碰壁，火藥味更濃。 報導稱，菲律賓近日向聯合國提交黃岩島領海基線，被中方視為嚴重侵犯中國領土主權的挑釁行徑，因此解放軍報發文警告，要求菲方盡早迷途知返。 菲外交部、國防部與海岸警衛隊要求中方刪除猴子動畫並道歉；此外，被中國制裁的國防部長鐵歐多洛還稱，在南海問題上偏袒中國的政府官員應考慮辭職。
精華 FAQ
先是中國日報以AI生成動畫把菲律賓描繪成猴子，諷刺其在南海問題上像美日的提線木偶；之後解放軍報又引用毛澤東詞句，將菲方比喻成蒼蠅碰壁，火藥味更濃。
報導稱，菲律賓近日向聯合國提交黃岩島領海基線，被中方視為嚴重侵犯中國領土主權的挑釁行徑，因此解放軍報發文警告，要求菲方盡早迷途知返。
菲外交部、國防部與海岸警衛隊要求中方刪除猴子動畫並道歉；此外，被中國制裁的國防部長鐵歐多洛還稱，在南海問題上偏袒中國的政府官員應考慮辭職。
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