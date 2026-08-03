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南海爭端╱繼猴子後…解放軍報又引毛詞嗆菲「蒼蠅碰壁」

中國新聞組／北京3日電
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軍報文章引毛詞批菲律賓「蒼蠅碰壁」。圖為中國海警日前在黃岩島海域對非法活動的菲律...
軍報文章引毛詞批菲律賓「蒼蠅碰壁」。圖為中國海警日前在黃岩島海域對非法活動的菲律賓多艘船隻採取管制措施。 (中新社)

中國與菲律賓南海主權爭端近日升級。中國繼日前官媒以AI動畫將菲律賓人描繪為猴子之後，解放軍報昨發文，引用已故領導人毛澤東詞句，再批菲律賓是「小小寰球，有幾個蒼蠅碰壁」，直接將菲律賓從猴子「貶」為蒼蠅。菲律賓也不是省油的燈，在表達對中國猴子論的強烈不滿之後，被中國制裁全家的菲國防部長鐵歐多洛近日再嗆，稱在南海問題上「偏袒中國」的菲政府官員應考慮辭職。

菲律賓近日向聯合國提交黃岩島領海基線後，引來中國強烈不滿，解放軍繼1日在相關海空域演訓後，昨透過解放軍報發表評論警告菲方，畫設所謂領海基線是挑釁行徑。

報導指出，中菲在南海主權上的爭端已延續多日，雙方大都隔空互嗆，近日一個知名場面，是中國官媒中國日報於7月10日在海外平台發布了一段約60秒的AI生成諷刺動畫短片，將菲律賓描繪成了一隻猴子，藉此諷刺菲律賓在南海問題上充當美日的「提線木偶」、耍猴戲，喪失外交自主權。此舉引來菲方強烈不滿，菲外交部、國防部、海岸警衛隊等多部門要求中方刪除視頻並道歉，稱其「具有冒犯性、種族主義色彩」。

而繼猴子動畫後，中國軍媒也加入了口水戰局。解放軍報2日刊出「鈞聲」署名文章「中方加強黃岩島管控合法合理」，內文引用已故中共領袖毛澤東詞句，批評菲律賓是「小小寰球，有幾個蒼蠅碰壁」。

文中指出，菲律賓近期在中國領土黃岩島畫設所謂「領海基線」，此種充滿挑釁意味的惡劣行徑，嚴重侵犯中國領土主權，完全是圖窮匕見後的又一次無理取鬧。文章寫道：「小小寰球，有幾隻蒼蠅碰壁。」中方奉勸菲方盡早迷途知返，同時也要嚴正警告那些企圖在南海攪亂生事、興風作浪的勢力，中方「工具箱」裡的選項豐富而有力，任何危害中國主權、安全、發展利益的險惡圖謀，都將遭到堅決回應和迎頭痛擊。

「小小寰球，有幾個蒼蠅碰壁」出自毛澤東於1963年1月9日作的「滿江紅·和郭沫若同志」，意在諷刺當時反華的帝國主義與外國勢力極其渺小且處處受挫，猶如四處亂飛、狼狽「碰壁」的「蒼蠅」。

菲律賓近日針對中國也是砲火四射。據觀察者網報導，被中國制裁的菲國防部長鐵歐多洛，7月29日在一新聞論壇上稱，在南海問題上「偏袒中國」的政府官員應考慮辭職。被中國媒體形容是「不知悔改」。

精華 FAQ

  • 先是中國日報以AI生成動畫把菲律賓描繪成猴子，諷刺其在南海問題上像美日的提線木偶；之後解放軍報又引用毛澤東詞句，將菲方比喻成蒼蠅碰壁，火藥味更濃。

  • 報導稱，菲律賓近日向聯合國提交黃岩島領海基線，被中方視為嚴重侵犯中國領土主權的挑釁行徑，因此解放軍報發文警告，要求菲方盡早迷途知返。

  • 菲外交部、國防部與海岸警衛隊要求中方刪除猴子動畫並道歉；此外，被中國制裁的國防部長鐵歐多洛還稱，在南海問題上偏袒中國的政府官員應考慮辭職。

國防部 聯合國

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