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不只種稻 中「太空菜園」也產胡蘿蔔、番茄 邁自給自足

中國新聞組╱北京3日電
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神舟21號航天員在空間站採摘番茄。(視頻截圖)
神舟21號航天員在空間站採摘番茄。(視頻截圖)

中國空間站正朝太空自給自足再邁進一步。除了神舟23號任務首度挑戰在軌連續培養兩代水稻外，空間站內的「太空菜園」也持續擴大成果，目前已成功種植胡蘿蔔、櫻桃番茄等新鮮蔬果，未來有望為長期太空駐留及深空探測建立穩定的糧食供應系統，降低對地球補給的依賴。

大公報報導，「太空菜園」由中國航天員科研訓練中心研發，屬於第二代空間植物栽培裝置，也是航天員在空間站中的一塊「自留地」。整套設備採模組化、開放式設計，可在微重力環境下自動控制光照、水分及養分，讓植物在失重狀態下依然能正常生長。

栽培系統採用紅、藍、白三色LED光源，模擬植物最適合的生長光環境，同時兼顧節能效率；供水方面則利用航天員飲用的純淨水，並透過吸水材料、棉繩及栽培基質形成三級導水結構，確保植物根系既能吸收水分，也能維持良好的通氣環境，提高栽培成功率。

值得一提的是，太空菜園導入循環利用概念，採用可生物降解的塊狀栽培基質，內含緩釋肥料，可持續供應植物養分。植物收成後，不可食用的莖葉與根部還能粉碎、壓縮成新的栽培基質，再加入水分後重新投入使用，形成接近封閉循環的栽培模式，不僅減少廢棄物，也有助提升太空農業的永續性。

為確保研究結果準確，地面同步建置與空間站完全相同的栽培裝置，讓科研團隊能進行天地同步對照實驗，比較不同重力環境對植物生長、開花、結果及營養吸收的影響，持續優化太空栽培技術。

事實上，太空菜園已於2023年神舟16號與神舟17號任務期間完成多批次種植，兩個航天員乘組先後培育出生菜、小蔥及櫻桃番茄等作物，並在空間站完成採收與品嘗。如今隨著胡蘿蔔等更多蔬果加入栽培行列，加上神舟23號同步推進太空水稻研究，中國正逐步建立涵蓋蔬菜與主食作物的太空農業體系，為未來月球基地、火星探測及更長期深空任務奠定糧食自主供應的重要基礎。

精華 FAQ

  • 目前已成功種植胡蘿蔔、櫻桃番茄等新鮮蔬果，過去也曾培育生菜、小蔥等作物，並在空間站完成採收與品嘗，顯示太空栽培品項正持續擴大。

  • 系統採模組化、開放式設計，利用紅、藍、白三色LED提供適合光環境，並以純淨水結合吸水材料、棉繩與基質導水，讓根系能吸水也保持通氣。

  • 太空菜園透過可降解基質、緩釋肥料與回收再製機制，形成接近封閉循環的栽培模式，可減少廢棄物並降低對地球補給依賴，為月球基地與火星任務建立糧食基礎。

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