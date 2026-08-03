天宮培育太空水稻 收穫首代稻穗 中拚「太空米飯自由」

神舟23號航天員近日完成太空水稻採樣及稻穗保存工作，有望首度完成兩代水稻連續在軌培養。(視頻截圖)

中國太空水稻實驗取得重大突破。神舟23號航天員近日完成太空水稻採樣及稻穗保存工作，後續將把收穫的種子直接在中國空間站再次播種，有望首度完成兩代水稻連續在軌培養，建立「種子到種子、再到新一代種子」的完整生命循環，朝未來深空探測實現糧食原位生產、邁向「太空米飯自由」的重要目標跨出關鍵一步。

綜合香港 大公報、文匯報報導，中國載人航天工程最新一期「天宮TV」披露，神舟23號乘組上周（7月26日至8月1日）完成太空水稻樣品採集、稻穗存放等工作，接下來將展開第二代播種。除完成水稻實驗外，也同步推動多項航天醫學、微重力物理及人體健康研究。

此次實驗名為「空間水稻多代遺傳穩定性與環境適應性調控的分子機理研究」，最大突破在於首次挑戰讓水稻在微重力環境中連續繁殖兩代。研究團隊希望藉由觀察水稻跨世代生長情形，解析長期失重環境對植物遺傳穩定性、繁殖能力及環境適應性的影響，為未來人類長期駐留月球、火星 等深空基地建立自主糧食供應技術。

據報導，中國早於2022年便完成太空水稻首次「從種子到種子」的完整生命周期，相關種子隨神舟14號返回地球。本次神舟23號攜帶兩種不同來源的種子，其中一類為曾進入太空、返回地面後再繁殖兩代的後代，另一類則是從未進入太空的普通種子，希望比較兩者在微重力環境中是否會產生跨代適應能力。

中國科學院分子植物科學卓越創新中心研究員鄭慧瓊指出，如果第一代在太空收穫的新種子，不返回地球接受重力刺激，而是在太空直接繁殖下一代，就能更清楚揭示重力變化對植物世代繁衍及遺傳機制的影響。這項研究不僅有助破解微重力對生命演化的作用，更攸關未來是否能在地球以外建立穩定糧食生產系統，真正實現「太空米飯自由」。

報導稱，神舟23號此次共設置4個水稻培養單元，每個單元播下6粒種子，分別採用有性繁殖與再生稻兩種模式。有性繁殖將於稻穗成熟後收穫並播種第二代；再生稻則保留根部重新萌發新株，藉此比較不同繁殖方式在太空環境下的生長與適應能力。

除了太空水稻研究外，神舟23號乘組也密集完成多項在軌任務，包括動脈超音波檢測、光環境對人體心理及工作效率影響實驗、流體物理與無容器材料實驗，以及模擬失火應急撤離訓練。此外，航天員也完成心電圖、視力、眼壓、眼底等健康檢查，並透過體重監測及跑台運動，持續蒐集人體在微重力環境下的生理數據。

隨著太空水稻邁入第二代培育階段，中國空間站正逐步驗證太空農業的可行性。若能成功完成首次兩代水稻連續在軌繁殖，不僅將改寫太空植物研究的重要里程碑，也將為人類未來建立月球、火星基地提供關鍵的糧食保障技術。

神舟23號航天員採集水稻實驗樣本。(視頻截圖)