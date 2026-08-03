追蹤外國人… 中國監控平台曝光 1.2萬人個資被揭露

北京政府利用人臉辨識及大數據分析，建立一個監控在中國的境外人士平台，包括駐華記者及台港澳人士。圖為天安門前攝影機。（路透檔案照片）

紐約時報 報導，中國已建立一個「境外人員動態管控平台」（Dynamic Control Platform for Overseas Personnel），利用人工智慧（AI）臉部辨識和大數據整合技術，對外籍、台港澳人士及駐華記者進行近乎即時的全面追蹤與監控。

整合AI臉部辨識及足跡 包括台港澳人士、駐華記者

46歲的霍弗（Marc Hofer）是荷蘭網路安全研究專家，曾在中國擔任特派記者 ，他會在網路上搜尋有關中國如何監控其公民的線索。今年稍早，他像往常一樣瀏覽網路時，偶然發現了一個名為「境外人員動態控制平台」的系統。這是一個未來感十足的控制面板-就像電影「關鍵報告」（Minority Report）裡的場景-看來是在追蹤居住在中國河北省城市張家口的外國人士。張家口是熱門滑雪勝地，也是2022年冬奧的聯合舉辦城市之一。

該系統的控制面板顯示，它追蹤了700多名居住在張家口的外國居民，總共記錄了近12,000人的信息，其中包括逃犯、香港 和台灣居民，以及300多名外國記者。其中一些人甚至從未到過張家口。

護照號碼、在中國用的手機號碼全都露

突然，霍弗看到了自己的臉。這是一張中國移民官員拍攝的存檔照片。照片旁邊是他的護照號碼和他在中國使用的手機號碼。

他大為震驚。他還注意到一個最近登入過該網站的用戶清單，其中包括張家口和其他城市的公安局。

中國通過整合監視器、人臉辨識、簽證資料、手機信息，即時追蹤外國人在中國境內的行蹤、人際關係與活動紀錄。霍弗的發現讓世人得以一窺中國當局對外國人士監控的廣泛程度。該系統列出了按國籍分類的人員信息，包括出生日期、性別、婚姻狀況、住址和職業，甚至宗教信仰。這套系統還記錄了他們在交通路口、市場、購物中心或其他場所（包括清真寺）被攝影機拍到的畫面。

動態管控美國等「五眼聯盟」國家人士

根據霍弗與紐約時報的發現，境外人員動態管控平台將來自澳洲、加拿大、紐西蘭、英國或美國的人標記為「五眼聯盟」（Five Eyes Alliance）。 「五眼聯盟」指的是五國之間的情報共享協議，北京經常批評該協議助長了冷戰式的分裂。

該平台還重點標註了來自其所謂的「重點國家」的居民，其中包括埃及、伊朗、以色列、摩洛哥、巴基斯坦和蘇丹。

來自香港（2019年爆發大規模反北京抗議活動）和台灣（中國聲稱擁有主權的自治民主政體）的訪客則被單獨歸類。

追蹤關鍵人物 建立個人關係網絡圖

該平台還追蹤國際學生、外籍配偶和「關鍵人物」。 「關鍵人物」是中國當局常用的委婉說法，通常用來指稱活動人士、逃犯或其他被認為對社會穩定構成威脅的人。

該平台的功能還包括建構個人關係網絡圖。例如它將三名20多歲的巴基斯坦男子名字相連，因為他們曾被攝影機拍到在一起。

報導指出， 在習近平的領導下，執政的中國共產黨以公共安全的名義，大力推動利用大數據來鎮壓異議、預防潛在的恐怖攻擊。人權觀察組織（Human Rights Watch）亞洲區副主任王瑪雅（Maya Wang）表示，其他國家也採用類似的監控系統，但在中國，幾乎沒有任何機制可以防止警察濫用權力。