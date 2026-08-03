中國出境新規9.15上路 從查證件升級為查動機

中國9月起加強嚴查入出境，尤其對危害國家安全者不准出境。圖為中國的海關官員查驗旅客資料。(新華社)

中國出入境管理新規將於9月15日起施行。法廣指，新規引發外界對出境管理收緊的擔憂，部分人士認為，這是將過去處於灰色地帶的「邊控」措施制度化。新加坡 管理大學法學教授高樹超指，新規可能使被視為構成國家安全風險的人，在未被告知的情況下遭限制出境。

學者並建議，有風險的人宜提早出境。

法廣報導，申請護照 不需層層審批，普通人因私出國開始鬆動，這是中國人在改革開放後才獲得的自由。不過，新規公布後，被批評是嚴重倒退，出境邊檢也被指「從查證件升級為查動機」。

高樹超近日在社群發文指，新規最具影響力的是第4條，大幅擴大政府實施出境禁令的權力。

中國出入境管理新規將於9月15日起施行，涉及違反出口管制等因素者將無法出境，被認為是當局進一步收緊邊控。(中新社)

高樹超表示，取得旅行證件不實、因非法出入境受處罰的個人，可能在服刑後被禁止離開中國6個月至3年；被指控從事被視為威脅國家安全或利益的海外活動人士，也可能遭限制出境。

他表示，新規還將相關權力下放至省級政府，可能增加地方當局不一致適用及濫用相關權力的風險。更令人不安的是，新規可能使被視為構成國安風險者，在未被告知決定的情況下遭限制出境，實務上，這也剝奪了該個人尋求司法審查的任何現實機會。他還提醒，「趁你還能離開時，就離開」。

法廣引述熟悉情況人士表示，相關規定並非單純「升級管理」，而是從過去關注申請程序與資料，轉為判斷「誰可以出去、誰必須攔住」。

中國持續收緊人工智慧（AI）與關鍵科技管理，國務院7月31日公布《國務院關於出境入境管理的規定》，可能危害國家產業安全、技術安全的中國公民，可被禁止出境。新規將於9月15日施行，被視為北京進一步強化科技安全與人才管控的重要措施。

綜合新華社、中新社報導，若中國公民在境外從事危害國家安全與利益的違法犯罪活動，經主管機關或駐外外交機構查證屬實，返國後也可能被限制出境6個月至3年。

外界普遍認為，新規與近年中國加強AI及高科技產業監管趨勢一致，也讓先前備受關注的AI新創公司Manus案例再度受到關注。

英國金融時報今年3月曾報導，具有中國背景的AI新創公司Manus執行長肖弘與首席科學家季逸超，曾在北京遭發改委約談，會後被告知因涉及監管審查，不得離開中國境內，但仍可在國內自由活動。當時主管部門正調查美國科技公司Meta擬以20億美元收購Manus，是否違反中國投資及科技管理相關規定。

紐約時報則指出，Manus由中國工程師創立，之後將公司遷至新加坡，並因推出可在幾乎無需人工介入下完成複雜工作的AI代理系統，在全球科技圈迅速打開知名度。隨著中國AI產業快速發展，北京近年也持續採取措施，防止核心技術、重要人才及創新成果流向海外。

分析指出，隨著AI被視為攸關國家競爭力的戰略產業，中國正同步強化技術出口、跨境投資、企業併購及人才流動等多項監管措施。此次將可能危害產業安全與技術安全者納入禁止出境範圍，顯示官方未來將從法規層面進一步加強對AI及關鍵科技領域的管理，降低核心技術、重要人才與智慧財產外流風險。