我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紅藍卡藥品補貼將終止 2500萬長者受影響

搬到德州才發現最懷念的還是加州 留學生嘆：生活突然莫名失落

迎接中共21大 港媒預估10月五中全會將撤30名中央委員

中國新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中共二十屆五中全會將於10月召開，圖為10月20日至23日在北京召開的中共二十屆...
中共二十屆五中全會將於10月召開，圖為10月20日至23日在北京召開的中共二十屆四中全會。（新華社）

7月30日召開的中共中央政治局會議決定今年10月在北京召開中共第二十屆中央委員會第五次全體會議（五中全會），主要議程是「研究持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題」。港媒指出，屆時將有多達30人左右被「逐出」中共中央委員，堪稱史無前例。此舉是為進一步強化震懾，迎接中共二十一大。

據媒體不完全統計，過去一年，已有19名中共中央委員被官宣落馬或罷免全國人大代表職務。中共二十大後，中共保持高壓反腐，軍隊反腐更是狂風驟雨。過去一年被官宣落馬或罷免全國人大代表職務的19名中央委員，軍方是重災區，多達11人。其中今年1月，中央軍委副主席張又俠、中央軍委委員兼聯合參謀部參謀長劉振立同時官宣落馬，預料張又俠、劉振立會在五中全會前夕被拿來「祭旗」。

黨政系統方面，四中全會前夕，前廣西政府主席藍天立、前內蒙古政府主席王莉霞、前中國證監會主席易會滿落馬，這三名中委已被開除黨籍，將在五中全會追認。今年以來，又有前內蒙古自治區黨委書記孫紹騁、前浙江省委書記易煉紅、前應急管理部部長王祥喜、前重慶市長胡衡華、前中央政治局委員馬興瑞落馬。

除上述被公開查處的中委，前中聯部部長劉建超、前工信部部長金壯龍、前中央軍民融合辦常務副主任雷凡培去年已被不尋常免職。另，前東部戰區政委劉青松、前南部戰區司令員吳亞男、前南部戰區政委王文全、前西部戰區司令員汪海江、前北部戰區司令員黃銘、前中部戰區政委徐德清、前國防大學政委鍾紹軍等軍方中委也「失蹤」多時。

中共二十屆中央委員原有205人，過去幾年已有14人被逐出中委會，包括前國務委員秦剛、前國防部長李尚福。如果這次再處理30名中委，也就是大約兩成多中委被查處。專研北京高層人事的YouTuber「中規中矩」分析，五中全會後，中國將進入二十一大倒計時的政治周期。目前腐敗落馬的高級將領與黨政系統省部級高官，可謂積案如山，及時化解這一「政治包袱」，結案定性，可以翻啟新篇。

五中全會的重要議題是「研究持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題」。「中規中矩」指，五中全會處理中委的數量將創歷史新高，其雷霆萬鈞之勢，也堪稱「全面從嚴治黨取得偉大成就」的直接體現，亦可進一步強化震懾。

精華 FAQ

  • 中共中央政治局已決定，今年10月在北京召開二十屆中央委員會第五次全體會議，主要議程是研究持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題。

  • 報導指過去一年已有19名中央委員落馬或被罷免，且軍方與省部級官員接連出事，若五中全會再處理約30人，將成為史無前例的大規模整肅。

  • 分析認為，這是為二十一大前先清理高層政治包袱，透過結案定性與強化震懾，展現全面從嚴治黨成果，並為後續人事與權力布局鋪路。

中共

上一則

甘肅景區洪災25死 德媒質疑：天災還是人禍

下一則

「奧德賽」北京首映 中知名主持陳璇「卑躬屈膝」被罵上熱搜

延伸閱讀

中共五中全會訂10月召開 研究推進全面「從嚴治黨」等議題

中共五中全會訂10月召開 研究推進全面「從嚴治黨」等議題
中國國開行前行長涉嚴重違紀違法被查 曾任廣東副省長

中國國開行前行長涉嚴重違紀違法被查 曾任廣東副省長
曾任馬興瑞秘書 前南昌市長高世文被罷免江西人大代表

曾任馬興瑞秘書 前南昌市長高世文被罷免江西人大代表
中核前總經理顧軍等3中國落馬官員 同日被開除黨籍

中核前總經理顧軍等3中國落馬官員 同日被開除黨籍

熱門新聞

王虹領獎時的穿搭成為社群平台熱議焦點。(新華社)

太高調？ 王虹戴卡地亞領菲爾茲獎惹議

2026-07-28 21:17
王楚欽。（取材自微博）

「王楚欽沒什麼實力」退役4年國手爆冷贏球 被出征到關帳號

2026-07-25 22:01
7月23日，在美國費城，中國數學家鄧煜出席獲獎後的記者招待會。(新華社)

菲爾茲獎得主／中國數學家鄧煜是「張靚穎迷弟」曾為她寫了3首詩

2026-07-26 21:03
黃姓男子在餐廳用餐時突感腹痛。（取材自環球時報）

福州男用餐時「肚子突變大」餐廳員工勸3次搶回一條命

2026-07-26 07:30
崇太長江隧道「領航號」盾構機7月30日拍攝的施工現場。新華社

世界最大直徑高鐵盾構機「領航號」成功穿越長江

2026-07-30 11:27
約翰·帕頓資料照片。(取材自紅星新聞)

菲爾茲獎美國得主 中文流利暴紅 兒曾問：爸出生中國？

2026-07-26 05:30

超人氣

更多 >
哈蘭德巧遇麥可喬丹 合照引熱議「居然能平視對方」

哈蘭德巧遇麥可喬丹 合照引熱議「居然能平視對方」
持槍市民迎戰AR槍手 助愛達荷In-N-Out漢堡店眾人逃生

持槍市民迎戰AR槍手 助愛達荷In-N-Out漢堡店眾人逃生
備好講稿卻未獲邀致詞 曼達尼赴陣亡美軍葬禮尷尬離場

備好講稿卻未獲邀致詞 曼達尼赴陣亡美軍葬禮尷尬離場
東灣夫婦開50嵐 將台灣學生時代的味道帶回灣區

東灣夫婦開50嵐 將台灣學生時代的味道帶回灣區
潘越雲全說了…40年交情曝光 揭開李宗盛私下真面目

潘越雲全說了…40年交情曝光 揭開李宗盛私下真面目