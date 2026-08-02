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台海周邊動作頻頻 環時：1中原則面前無「灰色地帶」

記者謝守真／即時報導
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環球時報1日發表社評稱，「一個中國原則面前，哪有什麼『灰色地帶』」，並批評美方部...
環球時報1日發表社評稱，「一個中國原則面前，哪有什麼『灰色地帶』」，並批評美方部分人士炒作台海「灰色地帶戰術」。圖為中國海警近期在台灣東部「執法巡查」，海巡署派出台北艦全程監控。(記者廖炳棋／翻影)

中國近期在台海周邊動作頻頻，中國官媒環球時報2日發表社評指，面對美方部分人士炒作「灰色地帶戰術」，中國在台灣周邊海域開展海警執法、海洋調查及相關管轄行動，是依法行使國家主權。社評並稱，一個中國原則面前，哪有什麼「灰色地帶」。

環球時報社評寫道，隨中國主權維護與海洋治理行動進入常態化，近日有美國議員鼓譟推出立法提案，以遏制中國在台海及亞太地區的「灰色地帶戰術活動」。上月，美國眾議院中國問題特設委員會也提出相關說法，宣稱中國的「恫嚇」將強化「美國與台灣站在一起」。

文章指，所謂「灰色地帶戰術」，是指在不進行公開戰爭情況下，綜合運用外交、經濟、資訊和準軍事手段推進國家利益。但該概念實際上是「美國製造」，美國試圖干涉別國內政的行為透過該概念包裝，而部分議員以此指責中國，也反映美國在亞太地區的行為。

社評強調，「一個中國原則面前，根本沒有什麼『灰色地帶』可言」，並稱「台灣是中國不可分割的一部分」。在台灣以東海域，中國海警開展常態化執法巡查、自然資源部開展海洋環境調查，以及農業農村部進行漁業資源調查，均是「依法」行使國家主權。社評稱，中方行動主體、目的及訊息公開，與美國「灰色地帶戰術」慣用的主體不透明、意圖不明確等不同。

文章批，美國及民進黨當局將中方相關行動稱為「侵擾」，是對中國依法行使主權權利和管轄權的不安與焦慮。社評並稱，部分美國議員重提「灰色地帶戰術」，與其和民進黨當局互動有關，並指有個別議員7月初訪台與賴清德見面，還有美國在台協會近日也貼出美台聯合海巡的同框照。

文章指，中國在台灣以東海域的行動已從單一海警執法，擴展至海警、海事、航保、救助等多部門協同，是行政管轄的重要體現，「也是中華民族不斷走向統一的必經之路」。社評提到，美方炒作「灰色地帶」，更加證明中國強化台灣周邊海域治理的必要性，中國海警、資源、航道管理及軍事訓練等行動，將讓「台灣地位未定」「國際水域」「台海中線」等概念無所遁形。

文章最後表示，台海真正危險的「灰色」，來自美國一面聲稱堅持一個中國政策，一面推動對台軍售、官方往來和軍事勾連。社評稱，中國主權沒有「灰色地帶」，國家統一沒有模糊空間，反對外部干涉不會退讓。

精華 FAQ

  • 社評認為，中國在台灣周邊海域開展海警執法、海洋調查與管轄行動，都是依法行使國家主權與管轄權，並非外界所稱的挑釁或侵擾。

  • 文章指稱「灰色地帶戰術」概念本身帶有美國製造的色彩，美方藉此包裝干涉他國內政的行為，現在又反過來用來指責中國，屬於雙重標準。

  • 社評強調，一個中國原則面前沒有「灰色地帶」，台灣是中國不可分割的一部分；真正的風險來自美國一邊說一中、一邊推動對台軍售與官方往來。

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