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彭博：月之暗面Kimi K3算力來源…還是Nvidia晶片

編譯湯淑君╱綜合報導
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Kimi K3背後推手曝光，知情人士透露，中國人工智慧（AI）公司月之暗面和阿里巴巴集團有算力合約，阿里提供大約2萬顆Nvidia輝達(另稱英偉達)晶片算力供月之暗面訓練模型，凸顯即使美國持續收緊出口管制，中國AI發展仍高度倚賴西方半導體。

彭博資訊報導，知情人士表示，月之暗面Kimi模型所用的算力，一大部分靠輝達晶片驅動。月之暗面7月發表Kimi K3開放原始碼AI模型，成為全球焦點。這種開源模型在一些基準效能測試上，幾乎與OpenAI和Anthropic頂尖模型分庭抗禮。

知情人士說，阿里巴巴是月之暗面主要投資人之一，料準投資的公司會採用阿里巴巴雲端。但這兩家中企也是競爭對手，而如今採用阿里巴巴基礎設施的Kimi，多項效能測試結果都比阿里巴巴的Qwen產品出色。

從華盛頓、華爾街到矽谷，Kimi K3橫空出世在美國激起疑慮，唯恐中國AI技術水準迎頭趕上美國前沿AI實驗室，再現去年DeepSeek震撼。這些中企的硬體從何而來，也令人起疑。

輝達 NVIDIA 阿里巴巴

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