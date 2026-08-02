「小航母」亮劍 四川艦電磁彈射試驗畫面首次公開

「四川艦」首次披露「質量車電磁彈射試驗」畫面。(取材自央視新聞)

在2026年中共八一建軍節當天，除了首次公開076型兩棲攻擊艦首艦「四川艦」實彈發射畫面外，並首次披露「質量車電磁彈射試驗」畫面。軍事專家表示，四川艦具有電磁彈射、雙艦島設計等核心優勢，戰力堪稱「小航母」，且該艦具有極強的立體登陸作戰能力，可電磁彈射大型隱身無人機，未來完全可以執行打擊「台獨」分裂勢力，維護國家統一的任務。

央視報導，畫面中，四川艦在港池內進行了「質量車」（模擬艦載機重量的配重測試車）彈射試驗。隨著電磁彈射器啟動，質量車在瞬間被加速至高速，沿全縱通甲板疾馳而出。這代表四川艦的電磁彈射系統已完成第一道檢驗，從「能彈」走向「穩定彈」。

四川艦是全球首艘搭載電磁彈射與阻攔技術的兩棲攻擊艦，滿載排水量4萬餘噸，採用雙艦島與全縱通甲板設計。

四川艦電磁彈射系統基於福建艦的成熟中壓直流技術路線，福建艦海試期間電磁彈射故障率僅為0.03%，且能精準調節彈射力度適配從無人機到重型戰機的多種載荷。

在四川艦，每一位艦員幾乎都是從傳統登陸艦來，在傳統登陸戰術中成長，現在要親手推翻過去的自己。海軍四川艦王雨豪說：「這也代表著新生，新生的是我們艦員對新裝備、新領域駕馭的能力。」

央視紀錄片「制勝」第三集「挺進深藍」首次公開四川艦「質量車電磁彈射試驗」畫面。 (央視截圖)