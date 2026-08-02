反制菲律賓？ 中國在黃岩島軍演 轟6K掛超音速導彈

轟6K搭載鷹擊12重型超音速反艦導彈，該導彈射程可達四、五百公里，完全覆蓋黃岩島海域。(取材自環球網)

為反制菲律賓向聯合國 提交在南海黃岩島畫設領海基線，解放軍 南部戰區1日位黃岩島領海、領空及周邊海空域位組織海空聯合演訓。南部戰區強調，這是針對當前南海局勢及個別域內國家破壞地區和平穩定的必要行動，旨在檢驗提升部隊維護國家領土主權和海洋權益的實戰化能力。

根據央視新聞播出的畫面，1日參加聯合演訓的海空機艦至少包括轟6K、071型綜合登陸艦祁連山艦（舷號985）、056A型的導彈護衛艦廣元艦（舷號649）。

對於解放軍於「八一」建軍節當日亮劍，軍事專家表示，此次南部戰區組織的海空聯合演訓展示出解放軍具備強大的對海突擊與登陸奪島作戰能力。轟6K搭載鷹擊12重型超音速反艦導彈巡航，完全覆蓋黃岩島海域，能癱瘓萬噸級大型水面艦艇，直20J在登陸艦起降，承擔快速機降奪控要點任務，對相關勢力海上挑釁行動形成強大震懾。

從解放軍公布的現場畫面可見，「空中戰神」轟6K掛載鷹擊12重型超音速反艦導彈巡航，震懾外艦。央視記者跟隨海軍湛江艦編隊直擊軍演，1日軍演海域，海上能見度在5海里以上，南部戰區海空兵力位黃岩島周邊進行聯合戰巡、海空對抗等科目的演練，湛江艦與不遠處的登陸艦及空中各型戰機密切配合，實現海空兵力高效聯動。

黃岩島在2012年被中國實控，但菲律賓始終不承認，近來聲索力度加強，7月中旬菲與美、日舉行海上聯合演習，7月31日菲再向聯合國秘書處遞交黃岩島及其周邊海域的官方海圖，向國際社會公告黃岩島的菲律賓領海基線。

除昨天解放軍南部戰區對黃岩島及其周邊海空域聯合演訓，中國自然資源部、國家林業和草原局、海警局、海南省人民政府等聯合印發「黃岩島國家級自然保護區管理辦法」。這是去年9月中國宣布新建黃岩島國家級自然保護區後首次公布管理辦法。

「管理辦法」共16條，當中公布黃岩島保護區面積3,500多公頃，核心區面積1200多公頃，保護區將實行嚴格保護，未經批准禁止捕撈、採礦和採挖珊瑚。目前菲律賓的公務船與漁船均已法再進入黃岩島周遭水域。