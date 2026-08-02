美禁人形機器人 宇樹科技新品難銷美 IPO添變數

美國政府日前宣布將人形機器人 納入禁止進口的產品清單，衝擊中國製造商，即將首次公開募股（IPO）的中國人形機器人龍頭企業宇樹科技稱，禁令不影響公司現有產品繼續在美國銷售，但可能影響後續開發的新型號機器人產品。

美國聯邦傳播委員會（FCC）7月28日宣布，將外國生產的電力逆變器和先進機器人設備列入受管制設備和服務清單，相關新型號產品將無法獲得FCC認證授權，不得進入美市場銷售。外電分析，這兩個關鍵領域關乎人工智慧（AI）供應鏈，美國官員希望避免重演被中國稀土 「卡脖子」的局面。

據中國科技網站IT之家報導，宇樹科技7月31日在更新的招股書表示，FCC公告發布生效後，在美國境外生產的新型號先進機器人，除非適用特定例外或取得有條件批准，原則上將無法取得進入美國市場所需的FCC設備認證；而此前已獲FCC認證的既有型號產品，根據該最新政策可繼續在美銷售。

招股書稱，宇樹科技目前在售的主要型號產品包括人形機器人G1、H2、R1以及四足機器人Go2、B2、A2 等，都已取得FCC認證，並屬於前述公告所指先進機器人設備，因此政策變更目前不會影響宇樹現有主要產品在美國市場的繼續銷售。

不過，宇樹科技指出，公司後續開發的新型號機器人產品，除非獲得特定豁免或有條件批准，否則將面臨因未能取得FCC認證，而無法在美國市場進行銷售的風險。若FCC未來進一步升級管制政策，例如取消對公司目前在售產品的認證，或是將管制範圍擴大到此前已獲認證的機器人產品，公司將面臨目前在售型號產品也無法在美國市場進行銷售的風險。

招股書並且表示，宇樹科技來自境外的收入占比都超過40%，其中報告期各期來自美國市場的收入占比分別為18.39%、19.54%和 13.30%，占比較高。若美國持續加大對中國企業出口業務實施明顯不利的貿易、關稅等政策，或是進一步將公司列為限制採購合作、管制技術出口等清單企業，公司將面臨無法維持境外銷售高速增長的風險，甚至由此出現業績下降的可能。