川普2.0首打新疆牌 43中企被列強迫勞動清單遭制裁

美國國土安全部7月31日宣布將40餘家中國實體增列至「維吾爾強迫勞動預防法」實體清單。圖為新疆農機助力棉花採收。(新華社資料照片)

美國7月31日以涉嫌侵犯維吾爾 族和其他少數民族人權為由，禁止中國43家公司進口商品，這是川普 第二任執政以來首次以此理由將中國公司列入名單，使名單上的實體數量從144家增加到187家。中國商務部8月1日回應，美方此舉嚴重背離兩國元首共識。中方對此強烈譴責，堅決反對。

路透報導，這些公司被列入2021年12月通過實施的「維吾爾強迫勞動預防法」的實體清單，是該法生效以來，單次新增實體數量最多的一次。列入清單的實體將被限制進口被美國認定與在新疆 侵犯人權和持續種族滅絕行為有關的商品。

名單上的公司從新疆地區採購原料，或與新疆政府合作，招募和運送維吾爾族及其他受迫害群體離開該地區有關，包括製藥、金屬、棉花、食品和鋰生產行業的公司。國土安全部在聲明中表示，自名單公布以來，美國海關和邊境保護局已攔截了超過2萬4300批與涉嫌強迫勞動有關的貨物，價值近10億美元。

中國商務部發言人1日回應，中美剛於7月30日舉行經貿牽頭人視訊通話，僅時隔一天，美方即推出損害中方利益的惡劣措施，中方對此強烈譴責。美方相關做法毫無事實依據，持續藉所謂「人權」與「強迫勞動」之名，依據國內法肆意對中國企業實施單邊制裁，是典型的經濟脅迫行為。

發言人稱，當前新疆社會和諧穩定，經濟繁榮發展，人民安居樂業，根本不存在任何形式的所謂「強迫勞動」。中方敦促美方立即停止對新疆的攻擊抹黑，停止操弄所謂「強迫勞動」議題，停止無理打壓中國企業。中國將採取必要措施，堅決維護中國企業合法權益。