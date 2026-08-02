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態度放軟？魯比歐：美中任何衝突都「災難性」 須管控

中國新聞組╱北京2日電
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美國國務卿魯比歐表示，美中無論爆發經濟衝突或軍事衝突，都將對全球造成災難性後果。...
美國國務卿魯比歐表示，美中無論爆發經濟衝突或軍事衝突，都將對全球造成災難性後果。(取材自觀察者網)

美國國務卿魯比歐警告，美中無論爆發經濟衝突或軍事衝突，都將對兩國及全球造成「災難性」後果，因此雙方必須設法管控分歧、避免局勢失控。在美方釋出緩和訊號之際，美中也同步加快籌備9月可能登場的「川習會」，美國共和黨籍聯邦參議員戴恩斯（Steve Daines）預計將再度訪問北京，協助敲定中國國家主席習近平訪美期間與美國總統川普會晤的議程。

魯比歐接受福斯新聞專訪時表示，美中作為全球兩大經濟體，任何形式的衝突都將牽動世界局勢。他強調，美國既不能放棄自身國家利益，也不能任由競爭演變成失控對抗，如何在維護利益與穩定雙邊關係之間取得平衡，是歷屆美國政府共同面對的外交課題。

外界普遍認為，魯比歐這番談話，與近期美中高層密集互動相互呼應。香港南華早報引述知情人士報導，戴恩斯近日可望再次訪問北京，協助敲定9月華府「川習會」議程。他今年5月曾訪中，如今已成為華府與北京之間的重要非正式溝通管道，持續在兩國領導人接觸前傳遞訊息，協助縮小雙方在峰會核心議題上的分歧，同時向中方轉達川普政府關切，也將北京立場帶回華府。

消息人士透露，目前兩國官員正盤點川普與習近平今年稍早會晤所達成的各項共識，希望在華府峰會進一步落實為具體成果。討論內容包括建立人工智慧(AI)安全合作機制、成立雙邊貿易與投資委員會，以及研議規模約300億美元的免關稅貿易方案，涵蓋關鍵礦產、半導體及晶片等敏感領域，雙方也持續就彼此拘留公民等議題交換意見。

其中，AI合作被視為此次峰會的重要焦點。雙方今年5月已就AI治理與安全交換意見，目前正積極籌備9月啟動雙邊AI對話，希望建立長期溝通機制。此外，美伊衝突、延宕第五年的俄烏戰爭，以及台灣議題，也預料將成為兩國領導人會談的重要內容。

除了外交互動升溫，經貿往來也持續釋出正面訊號。路透報導，中國買家7月底一口氣採購至少14船、合計超過84萬公噸美國大豆，預定今年10月至11月交貨，被市場解讀為雙方貿易關係回暖的象徵之一。同時，中國貿促會證實，會長任鴻斌已率企業家代表團訪美，將與嘉吉、Visa、3M等美國企業展開交流，推動中美工商合作。

不過，知情人士也提醒，9月「川習會」仍存在不少變數，北京對華府近期部分措施仍有疑慮，雙方仍須妥善管控貿易摩擦與政治分歧。能否將魯比歐所稱的「管控衝突」落實為具體合作成果，也將成為此次峰會最重要的觀察指標。

港媒報導，美國參議員戴恩斯將赴北京，磋商習近平9月赴美事宜。(美聯社)
港媒報導，美國參議員戴恩斯將赴北京，磋商習近平9月赴美事宜。(美聯社)

精華 FAQ

  • 魯比歐表示，美中無論發生經濟或軍事衝突，都會對兩國與全球造成災難性後果，因此必須管控分歧，避免競爭升高為失控對抗。

  • 美中正加快籌備9月可能登場的川習會，戴恩斯預計再訪北京協調議程，並協助縮小雙方在核心議題上的差距，為領導人會晤鋪路。

  • 討論焦點包括AI安全合作機制、雙邊貿易與投資委員會、約300億美元免關稅方案，以及台灣、美伊衝突、俄烏戰爭和彼此拘留公民等議題。

魯比歐 川習會 習近平

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