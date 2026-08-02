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中19條出入境新規9月上路 危國安者禁出境惹廣泛憂慮

中國新聞組／北京2日電
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中國公布出境入境規定，危害國安、違反出口管制等行為者禁出境。圖為旅客從首都國際機...
中國公布出境入境規定，危害國安、違反出口管制等行為者禁出境。圖為旅客從首都國際機場邊檢站入境。(新華社)

AI摘要

文章摘要整理：

中國公布出境入境管理新規，將限制出境權限下放至縣級，並以國安、出口管制與技術管理為由加強審查，外界批評此舉恐使出國自由進一步收緊。

中國公布「國務院關於出境入境管理的規定」，該規定共19條，明確規定在境外從事危害國家安全、違反出口管制或技術進出口管理等行為者，可依法限制出境。根據新規定，今後從護照管理到出境入境，可能都會受到程度不同的限制，執行限制出境的權力甚至下放至「縣級出入境管理機構」，引發廣泛擔憂。但有中國學者指出，這對於維護國家安全和利益，具有極強的現實必要性和緊迫性。

法廣網報導指出，申請護照不需要層層審批，這是中國民眾在改革開放後才獲得的自由。但是，9月15日起實施的「國務院關於出境入境管理的規定」，被指出現了嚴重倒退。

新規要求有關部門在核實出境事由是，必須提供文件、資料甚至「電子數據」，而且把產業安全、技術安全明確列為限制出境的理由；同時加強對留學、移民、簽證仲介、以及部分人員辦理外國國籍和境外居留身分的監督。有人批評這是最深的倒退，出境邊檢從查證件升級為查動機。

標準不清楚，尺度寬泛，比如新規第2條規定，對準備前往高風險國家或地區的中國公民，必要時應當勸阻其前往，如此，當局可以以目的地有風險為由禁止公民出境。

第4條，中國公民違反出口管制、技術進出口管理等規定，可能危害國家產業安全、技術安全的，國務院商務等有關主管部門可以決定不准其出境。這裡的問題是一旦當局判斷你「可能」如何如何，就可以不准你出境，任意性很高。

根據第6條，決定機關對有可能影響國家安全、刑事案件偵查等情形的，可以不告知當事人。這意味著不會提前通知當事人，直到此人在機場辦理出境手續時才遭到攔阻。而攔阻的理由仍然是「有可能」如何如何。這一決定最不可思議的是，對一部分人而言，出國一事變得不可預測。

新規被指把過去一直處於灰色地帶、海關暗中操作的「邊控」措施制度化、合法化；按照新規，只要被認定「可能有問題」的人，都有可能受到限制。在境內的可能被限制出境，已經出國的人，如果在境外說了引起官方不滿的話或從事相關活動，回中國後很可能再也無法重新出國。

有網友認為，這個規定等於把出國是一項個人權利變成了一項許可。而所謂的高風險地區其實就是當局發布的高風險旅遊地區，過去針對美、英、加、澳、日、韓都發布過，也就是說哪個國家和中國關係變壞了，你如果正好要去這個國家旅行、留學、移民，邊檢與出入境機構就可以依照新規拒絕出境。

一位熟悉內情的「老邊防」在X平台(前身為推特Twitter)表示，這並不是簡單的「升級管理」，而是明顯收緊了閘門。過去管的是「怎麼申請、材料齊不齊」，今後管的核心變成了「誰可以出去、誰必須攔住、誰絕對進不來。」國門從「便利通道」變成「安全閘門」。

另據人民日報報導，中國政法大學法學院教授成協中於中國司法部網站撰文表示，上述規定明確了違反出口管制、技術進出口管理的情形，並進一步明確不准出境的情形，對於維護國家安全和利益，具有極強的現實必要性和緊迫性。

精華 FAQ

  • 最受關注的是限制出境的權限明顯下放，甚至可由縣級出入境管理機構執行；同時審查標準擴大到國安、產業安全、技術安全與出口管制等範圍。

  • 因為規定使用「可能」危害國安等模糊標準，且部分情況可不告知當事人，外界認為這會讓出境變成取決於審查機關判斷，而非單純證件與程序問題。

  • 支持者認為，新規把違反出口管制、技術進出口管理等情形明確化，有助維護國家安全與利益；中國學者也稱其具有極強的現實必要性與緊迫性。

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