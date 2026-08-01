中國公布出境入境規定 危害國安、違反出口管制禁出境

圖為旅客在福州長樂國際機場通過邊檢快捷通道出境。（中新社）

中國公布「國務院 關於出境入境管理的規定」，明確在境外從事危害國家安全、違反出口管制或技術進出口管理等行為者，可依法限制出境。陸學者指出，這對於維護國家安全和利益，具有極強的現實必要性和緊迫性。

據中國官媒「人民日報」報導，中國國務院總理李強 日前簽署國務院令，公布「國務院關於出境入境管理的規定」，自2026年9月15日起施行。該規定共19條，主要規定四方面的內容。包括健全出境安全風險規範制度、明確出境入境申請要求、完善出境入境限制措施和規範出境入境仲介服務。

較為外界討論的是，規定要求，在境外從事違法犯罪活動，危害國家安全和利益，或者違反出口管制、技術進出口管理等規定可能危害國家產業安全、技術安全的，依法不准其出境。

中國政法大學法學院教授成協中於中國司法部網站撰文表示，該規定明確了違反出口管制、技術進出口管理的情形，並進一步明確不准出境的情形，對於維護國家安全和利益，具有極強的現實必要性和緊迫性。

成協中指出，規定也為「反制裁、反干預、反長臂管轄」提供法律工具。當中明確「反外國制裁法」有關規定，外國人被列入反制清單、不可靠實體清單、惡意實體清單或者被採取反制和限制措施等，需要依法採取不予簽發出境入境證件或者不准入境等相關措施的，由相關機構實施。

此外，為「健全中國公民海外風險防範制度」，規定指出，移民管理機構在受理、審批中國公民出境入境證件申請和實施出境邊防檢查時，可以根據風險等級對中國公民採取相應提醒防範和勸阻等保護措施。

相關仲介服務的機構和人員，需要實行備案管理。規定明確規範，境外企業、機構不得在中國境內提供出境入境仲介服務，在中國境內依法設立的外資和港澳台資企業、機構可以依法從事出境入境中介服務。