試探華府？AIT秀台美海巡艦合照後 中國海警再赴台灣東部海域巡查

中國海警7月31日再到東部海域執法巡查。圖為中國海警船隻。(圖取自中國國安部微信)

美國在台協會(AIT )7月28日於臉書公布美台的海巡艦艇同框照片後，中國海警局發言人姜略表示，7月31日其海警秀山艦編隊在台灣東部海域「常態化執法巡查」，這是6月中國海警首次單獨在東部海域的活動後，最新一次的相關宣布。

姜略稱，秀山艦編隊在「中國台灣島以東海域」「依法開常態化執法巡查」，姜略還表示，7月以來，秀山艦編隊持續加強相關海域管控，「有力保障正常航行和作業秩序，海域執法巡查，堅決維護國家領土主權和海洋權益」。

英媒「經濟學人」7月30日報導，去年10月南韓釜山「川習會」後不久，中國開始試探美國盟友；今年3月隨著美國深陷美伊戰爭，中方升高行動；5月北京川習會後，中方行動再次升級，例如7月20日中菲在南海仁愛礁(仁愛暗沙)近海發生的衝突。

澳洲國防部3月指稱，澳軍一架直升機同月在黃海的國際水域上空飛行，「執行聯合國安理會對北韓的制裁措施」時，被解放軍直升機「不安全且不專業」地攔截；中國海軍一艘戰略核潛艦7月初在南海發射一枚彈道飛彈，飛越菲律賓上空後落入南太平洋；中國海軍一艘驅逐艦7月19日和俄羅斯海軍一艘巡防艦，在日本「國境之南」的「沖之鳥」外海進行實彈射擊。

該報導稱，北京上述一連串行動皆有跡可循。中國對澳洲及日本施壓的力道雖拿捏得更謹慎，但依然明顯。

比利時智庫國際危機組織(ICG)研究員黎依芯認為，北京是在測試華府 會有多大反應，又會如何保護其區域盟友；尤其這段時間，美中關係有所改善，有亞洲國家的外交人員認為，中國賭川普總統不會破壞此趨勢，因此不會要求中國別找美國盟友麻煩。

5月北京「川習會」，美方同意維持中方所稱的「建設性戰略穩定關係」，美國官員也很快採用此外交新詞彙，卻未說明這對美方代表什麼意義。黎依芯表示，北京正藉由軍事行動，將這個詞彙詮釋為中國可擁有更大的勢力範圍。

新加坡南洋理工大學學者蔡志祥則主張，中國正試圖讓相關行動常態化，以向國際間表明，他們有能力傷害這些對其不友善的國家。

日本防衛省智庫防衛研究所研究員飯田將史認為，中國同時施壓美國盟友，部分反映出北京判斷華府在亞洲的影響力正減弱，注意力也因美伊戰爭而分散。飯田形容，從中國的角度來看，川普正「自掘墳墓」。