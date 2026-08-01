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試探華府？AIT秀台美海巡艦合照後 中國海警再赴台灣東部海域巡查

記者廖士鋒、編譯周辰陽／綜合報導
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中國海警7月31日再到東部海域執法巡查。圖為中國海警船隻。(圖取自中國國安部微信...
中國海警7月31日再到東部海域執法巡查。圖為中國海警船隻。(圖取自中國國安部微信)

美國在台協會(AIT)7月28日於臉書公布美台的海巡艦艇同框照片後，中國海警局發言人姜略表示，7月31日其海警秀山艦編隊在台灣東部海域「常態化執法巡查」，這是6月中國海警首次單獨在東部海域的活動後，最新一次的相關宣布。

姜略稱，秀山艦編隊在「中國台灣島以東海域」「依法開常態化執法巡查」，姜略還表示，7月以來，秀山艦編隊持續加強相關海域管控，「有力保障正常航行和作業秩序，海域執法巡查，堅決維護國家領土主權和海洋權益」。

英媒「經濟學人」7月30日報導，去年10月南韓釜山「川習會」後不久，中國開始試探美國盟友；今年3月隨著美國深陷美伊戰爭，中方升高行動；5月北京川習會後，中方行動再次升級，例如7月20日中菲在南海仁愛礁(仁愛暗沙)近海發生的衝突。

澳洲國防部3月指稱，澳軍一架直升機同月在黃海的國際水域上空飛行，「執行聯合國安理會對北韓的制裁措施」時，被解放軍直升機「不安全且不專業」地攔截；中國海軍一艘戰略核潛艦7月初在南海發射一枚彈道飛彈，飛越菲律賓上空後落入南太平洋；中國海軍一艘驅逐艦7月19日和俄羅斯海軍一艘巡防艦，在日本「國境之南」的「沖之鳥」外海進行實彈射擊。

該報導稱，北京上述一連串行動皆有跡可循。中國對澳洲及日本施壓的力道雖拿捏得更謹慎，但依然明顯。

比利時智庫國際危機組織(ICG)研究員黎依芯認為，北京是在測試華府會有多大反應，又會如何保護其區域盟友；尤其這段時間，美中關係有所改善，有亞洲國家的外交人員認為，中國賭川普總統不會破壞此趨勢，因此不會要求中國別找美國盟友麻煩。

5月北京「川習會」，美方同意維持中方所稱的「建設性戰略穩定關係」，美國官員也很快採用此外交新詞彙，卻未說明這對美方代表什麼意義。黎依芯表示，北京正藉由軍事行動，將這個詞彙詮釋為中國可擁有更大的勢力範圍。

新加坡南洋理工大學學者蔡志祥則主張，中國正試圖讓相關行動常態化，以向國際間表明，他們有能力傷害這些對其不友善的國家。

日本防衛省智庫防衛研究所研究員飯田將史認為，中國同時施壓美國盟友，部分反映出北京判斷華府在亞洲的影響力正減弱，注意力也因美伊戰爭而分散。飯田形容，從中國的角度來看，川普正「自掘墳墓」。

精華 FAQ

  • AIT於7月28日在臉書公布台美海巡艦艇同框照片後，中國海警局隔日便宣布秀山艦編隊於台灣東部海域進行常態化執法巡查，時機相當敏感。

  • 中國海警稱，秀山艦編隊是在「中國台灣島以東海域」依法開展常態化執法巡查，並強調7月以來持續加強相關海域管控，維護航行與作業秩序。

  • 報導與受訪學者認為，北京是在測試華府會如何回應並保護盟友，同時藉由常態化軍事行動擴大影響範圍，向國際傳達其可對不友善國家施加壓力。

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