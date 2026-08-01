菲律賓畫黃岩島「領海基線」 中斥：非法、無效

圖為黃岩島。（路透）

中菲在南海黃岩島的法律攻防再起。菲律賓外交部7月31日表示，已經向聯合國 秘書處遞交班拿獨淺灘（Bajo de Masinloc，即黃岩島）及其周邊海域的官方海圖，以此向國際社會公告黃岩島的領海基線。中國外交部晚間隨即發布聲明，表示堅決反對、絕不接受，並要求菲方不得採取任何侵權挑釁行動，否則中方都將予以「堅決應對」。

北京2024年11月10日也曾單方面公布黃岩島的「領海基線」，以此反制菲律賓政府同月稍早頒布的「菲律賓海域法」，將黃岩島和南沙群島大部分島礁及相關海域納入菲律賓的海洋區域。

新華社報導，中國外交部7月31日發布聲明表示，菲律賓在「中國領土黃岩島」劃設所謂領海基線，嚴重侵犯中國領土主權，嚴重違反《聯合國憲章》《聯合國海洋法公約》等國際法，是非法的、無效的。中方對此堅決反對、絕不接受。

聲明稱，「黃岩島是中國固有領土。中國對黃岩島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，對相關海域擁有主權權利和管轄權」。

聲明表示，菲律賓單方面提起「南海仲裁案」，違反「約定必須遵守」「禁止反言」等國際法基本原則，違反包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法，違反中菲雙邊協議和《南海各方行為宣言》。所謂「裁決」非法、無效，沒有拘束力。中方不接受、不承認該「裁決」，反對且不接受任何基於該「裁決」的主張和行動。

聲明說，菲律賓打著《聯合國海洋法公約》的旗號，出台所謂「海洋區域法」（即「菲律賓海域法」），將中國黃岩島和南沙群島大部分島礁及相關海域非法納入菲方海洋區域，並妄圖以國內立法形式固化「非法」的「南海仲裁案裁決」，嚴重侵犯中國在南海的領土主權和海洋權益，是非法的、無效的。中國對黃岩島和南沙群島的領土主權和海洋權益在任何情況下不受所謂「海洋區域法」的影響。

此外，央視旗下玉淵譚天報導，7月30日，南部戰區發布位中國黃岩島領海領空及周邊區域組織戰備警巡現場畫面。054B護衛艦、教-10高級教練機首次亮相黃岩島；同時，無人機拍攝的菲律賓飛機畫面被首次公布。這意味著054B型導彈護衛艦扮演「054A領艦」或「056A領艦」的角色，帶領多艘054A或056A型護衛艦執行中近海域的反潛、護航和防空任務。