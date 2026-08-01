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日本選在731設國家情報局 北京批：軍國主義復辟

中國新聞組／北京1日電
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日本海自驅逐艦「鳥海號」在美國海軍的支援下，於7月29日在太平洋進行了「戰斧」飛...
日本海自驅逐艦「鳥海號」在美國海軍的支援下，於7月29日在太平洋進行了「戰斧」飛彈的實彈發射試驗。(取材自日本防衛省網站)

日本政府7月31日設立「國家情報局」，強化情報活動職能，引發中國強烈不滿，外交部和多家官媒昨齊聲批評，稱日本成立直屬首相的國家情報局，是對二戰前和戰爭期間日本特務機構「特高課」的復活，尤其是在與侵華日軍七三一部隊有相同數字的7月31日成立，近日還首次試射戰斧巡弋飛彈，瘋狂挑釁，企圖使軍國主義復活的野心徹底「不裝了」，其心可誅。面對「那個幽靈又回來了」，中國官方呼籲日本應「深刻汲取歷史教訓，慎重行事」。

據文匯報報導，中國外交部發言人毛寧昨在例行記者會上表示，此事是日本在內外安全政策上又一消極動向。日本為政者應當深刻汲取歷史教訓，慎重行事。近一段時間來，日方以所謂「國家安全」、「外部威脅」為藉口，加速「再軍事化」進程，威脅地區和平穩定，引發國際社會廣泛擔憂。

報導引述專家分析稱，國家情報局是日本高市早苗刻意模仿美國中央情報局（CIA）運作模式的產物，該機構獲得綜合協調權，可要求外務省、防務省等部門提供情報。復旦大學日本研究中心副研究員王廣濤稱，該機構在這指引下，形成權力高度集中、缺乏監督的制度形態。上海國際問題研究院研究員蔡亮也稱，日本情報體系改革是其試圖突破戰後和平憲法束縛、推進情報強軍的關鍵舉措，值得警惕及追蹤。

官媒北京日報發布評論指出，對中國人來說，「731」不是一組普通數字，它是侵華日軍七三一部隊罄竹難書的戰爭罪行。然而，就在這個特殊日子，日本成立直屬首相的國家情報局，情報先行，是日本發動侵略戰爭的標準套路，「731」這天，那個幽靈又回來了。中國及亞洲周邊受害國絕不允許歷史悲劇重演，國際社會的正義力量也絕不會坐視「新型軍國主義」狂飆突進。妄想走軍國主義的老路，日本沒有未來，世界不會答應。

對於日本自衛隊日前在太平洋首次進行美國「戰斧」巡弋飛彈試射，中國有專家認為，近期密集發展和部署多種進攻性武器等動作表明，日本已徹底撕下偽裝，「專守防衛」原則名存實亡。

另據觀察者網報導，7月30日，中國駐日本大使館舉行招待會慶祝中國人民解放軍建軍99周年，中國駐日大使吳江浩在會上表示，當前中日關係面臨嚴重困難，並不斷承受新的衝擊。日方言行違背雙方多次確認的政治共識，是導致目前局面的根源所在。

中日交惡也影響民間交流，據第一財經報導，航班管家DAST最新統計顯示，2026年7月，共有12條中日航線取消全部航班，比6月減少。整個7月中國赴日本共有1195個航班取消，取消率為31.4%。

精華 FAQ

  • 日本政府於7月31日設立國家情報局，中方認為此舉強化情報與再軍事化傾向，且與731部隊的歷史記憶相互連結，因此引發外交部與官媒集中批評。

  • 毛寧指出，日本以安全與外部威脅為藉口加速再軍事化，正在威脅地區和平穩定。中方要求日方深刻汲取歷史教訓、慎重行事，避免重蹈侵略老路。

  • 文中提到日本首次試射戰斧巡弋飛彈，並有專家認為其專守防衛原則已名存實亡；同時中日航班取消率偏高，顯示政治緊張也開始影響民間交流。

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