中八一建軍節 將領們今何在 法廣：共軍改革成效與領導穩定性遭質疑

圖為2023年3月11日的人大會議上，張又俠(前排)作為新當選的中央軍委副主席，與軍委委員張升民(從左至右)、 劉振立、何衛東、李尚福、苗華等委員共同宣誓。但到了現在，圖中將領只剩下張升民，其餘全部落馬。 (路透資料照片)

今天是八一建軍節，習近平 日前在中共中央政治局會議強調，要「高質量推進國防和軍隊現代化」，並如期實現建軍一百年目標，同時重申「政治建軍」和「黨對軍隊的絕對領導」。然而，近年解放軍高層持續遭大規模整肅，使外界質疑其軍隊改革成效與領導穩定性。

法廣報導，自習近平展開第三任期以來，中國軍隊的高級將領們一個個被清洗，中央軍委只剩下軍委主席習近平和去年10月提升的副主席張升民上將；20屆七名中央軍委，五名被撤換，其中前國防部長李尚福 被判死緩，何衛東和苗華兩人被雙開，等待重判，還有兩位正在被「調查審查」，其中一位是中央軍委第一副主席張又俠，另一人是中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立。

其中最受外界關注的是中央軍委第一副主席張又俠的相關傳聞。張又俠長期被視為習近平信任的軍中重要人物，兩人家族亦有歷史淵源。2022年中共20大後，年逾70歲的張又俠仍獲留任並擔任軍委副主席，被認為反映習對其高度信任。不過，外媒今年曾報導，張又俠疑因涉及調查而失去公開活動。

習執政快要14年，按照自己的意願打造現代化軍隊，親自選撥了一批批高級將領，然而他們中的大部分一個個落馬，甚至被視為「最親信」的張又俠也落馬，讓人想起當年毛澤東和林彪的關係。

據華爾街日報3月初的統計，自習近平開啟第三任，2023年本屆全國人民代表大會任期開始以來，大約36名軍方代表被罷免全國人大代表資格，占軍隊代表團最初281名成員的近13%，在本屆任期內被罷免的人大代表中，軍隊代表團占三分之一以上，遠超其他代表團。由習近平晉陞為上將的81名軍官中，至少有25人被雙開或面臨調查。

分析指出，大規模軍隊整肅不僅涉及反腐問題，也反映出習近平對軍隊政治忠誠與指揮體系的高度重視。習近平日前在政治局集體學習時再次強調，「政治建軍是人民軍隊立軍之本」，要求堅持黨對軍隊的絕對領導，確保「槍桿子永遠聽黨指揮」。

部分研究認為，如此大規模的人事震盪，在中國現代軍事史上相當罕見，也引發外界對解放軍短期指揮穩定性與作戰效能的討論。

不過，北京方面則強調，軍隊整肅是為了清除腐敗、提升戰鬥力，確保國防現代化建設順利推進。隨著建軍百年目標逐步逼近，如何在強化政治控制、推動科技強軍與維持軍隊專業能力之間取得平衡，將成為解放軍未來發展的重要課題。