中國嚴管AI人才 危害國家產業安全將禁止出境

中國持續收緊人工智慧 （AI）與關鍵科技管理，國務院 7月31日公布《國務院關於出境入境管理的規定》，可能危害國家產業安全、技術安全的中國公民，可被禁止出境。新規將於9月15日施行，被視為北京進一步強化科技安全與人才管控的重要措施。

綜合新華社、中新社報導，若中國公民在境外從事危害國家安全與利益的違法犯罪活動，經主管機關或駐外外交機構查證屬實，返國後也可能被限制出境6個月至3年。

外界普遍認為，新規與近年中國加強AI及高科技產業監管趨勢一致，也讓先前備受關注的AI新創公司Manus 案例再度受到關注。

英國金融時報今年3月曾報導，具有中國背景的AI新創公司Manus執行長肖弘與首席科學家季逸超，曾在北京遭發改委約談，會後被告知因涉及監管審查，不得離開中國境內，但仍可在國內自由活動。當時主管部門正調查美國科技公司Meta擬以20億美元收購Manus，是否違反中國投資及科技管理相關規定。

紐約時報則指出，Manus由中國工程師創立，之後將公司遷至新加坡，並因推出可在幾乎無需人工介入下完成複雜工作的AI代理系統，在全球科技圈迅速打開知名度。隨著中國AI產業快速發展，北京近年也持續採取措施，防止核心技術、重要人才及創新成果流向海外。

今年4月，中國官方否決Meta收購Manus案，官媒央視隨後發表評論，批評部分企業以所謂「洗澡式出海」方式，將核心技術與業務整體轉移至境外，僅保留非核心業務在中國，認為此舉不符合國家產業安全要求，也可能造成關鍵技術外流。

分析指出，隨著AI被視為攸關國家競爭力的戰略產業，中國正同步強化技術出口、跨境投資、企業併購及人才流動等多項監管措施。此次將可能危害產業安全與技術安全者納入禁止出境範圍，顯示官方未來將從法規層面進一步加強對AI及關鍵科技領域的管理，降低核心技術、重要人才與智慧財產外流風險。