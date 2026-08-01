建軍99年 習近平推進AI智能軍事體系 加強無人技術作戰應用

無人智能軍備一覽

中國8月1日迎來解放軍 建軍99周年，中共 總書記、中央軍委主席習近平 在建軍節前夕主持中共中央政治局第27次集體學習時強調，「十五五」期間將持續高品質推進國防和軍隊現代化，加快AI智能化軍事體系建設，特別是加強無人智能技術的軍事應用，並要求深入推進軍中反腐敗工作，確保建軍百年目標如期達成。

新華社報導，這場中央政治局集體學習選在八一建軍節前夕舉行，習近平向全體解放軍官兵、武警部隊、文職人員、預備役及民兵致賀，並聽取中央軍委戰略規畫辦公室主任孫正針對高品質推進國防和軍隊現代化所作的專題報告。

習近平表示，高品質推進國防和軍隊現代化，是推進中國式現代化的重要組成，也是實現建軍百年奮鬥目標的關鍵任務。他指出，軍隊建設必須始終以提升戰鬥力為核心，要求加強無人智能技術軍事應用，深化網路資訊體系建設，逐步建構智能化軍事體系，並強化作戰能力整合、實戰化檢驗與練兵備戰，以提升維護國家主權、安全及發展利益的能力。

除強調科技強軍外，習近平也再次聚焦軍隊治理。他表示，政治建軍始終是人民軍隊立軍之本，必須堅持黨對軍隊的絕對領導，持續深化思想教育，確保部隊忠誠可靠。同時要深入推進反腐敗鬥爭，健全重大軍事項目監管制度，確保各項建設兼顧品質、能力與廉潔，持續提升軍隊治理效能。

他並指出，鞏固提升一體化國家戰略體系與能力，是推動國防和軍隊現代化的重要途徑，要求中央與地方加強跨軍地協調合作，完善制度機制，在全社會營造關心國防、支持國防、建設國防的氛圍。

央視同日播出的紀錄片「制勝」也展示解放軍智能化作戰成果，畫面中四足無人作戰平台「機械狼」在兩棲登陸演習中搭載火箭彈執行前沿掩護，並與無人機、無人艇及地面部隊協同作戰。報導指出，該裝備可透過智慧指揮系統進行群體協同，提高登陸作戰效率並降低官兵傷亡風險，反映解放軍正加速朝向智能化與無人化作戰模式發展。

此外，國防部7月31日晚間在北京人民大會堂舉行建軍99周年招待會。國防部長董軍致詞表示，今年是打好實現建軍百年奮鬥目標攻堅戰的關鍵一年，解放軍將持續強化政治建軍、加快先進戰鬥力建設，全面推進國防和軍隊現代化。

他並重申，軍方將當好「祖國統一」的穩固底牌，堅決挫敗任何形式的「台獨」分裂圖謀及外來軍事干涉，履行維護國家主權、安全與發展利益的使命。