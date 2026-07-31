我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

西雅圖美食節槍擊案 市警局長迫於市長壓力辭職負責

有川普照的美國護照 8月在華府以外地區發放

中國沿第一島鏈多方出擊 分析：試探川普是否保護盟友

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
這張菲律賓海岸防衛隊提供的影片截圖顯示，一艘舷號5205的中國海警船（右）202...
這張菲律賓海岸防衛隊提供的影片截圖顯示，一艘舷號5205的中國海警船（右）2024年8月31日在南海仙賓暗沙附近與菲律賓海岸防衛隊巡邏艦馬格巴努亞號（BRP Teresa Magbanua）碰撞。(美聯社)

中國海警20日在兩國都聲索主權的南海仁愛暗沙，以船槳毆打菲律賓海軍艦艇上的水兵。雙方短暫扭打後，身穿短褲和T恤的菲律賓人擊退身穿制服與橘色背心的中國海警，菲方2人隨後住院。菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilbert Teodoro junior）3天後抱怨：「他們把我們當傻瓜耍。」

經濟學人30日發表文章指出，這場衝突只是亞洲群島一帶近期一連串事件之一，凸顯中國行動愈發具侵略性。其他事件包括：一架執行聯合國北韓制裁任務的澳洲直升機，3月在黃海上空遭中國軍機危險攔截；中國7月初從南海潛艦發射彈道飛彈，飛越菲律賓並射入南太平洋；仁愛暗沙衝突前一天，中國船艦也在菲律賓以東的日本專屬經濟區內實彈演習。

文章指出，中方這波行動有跡可循。川普與習近平2025年10月在釜山會晤後不久，中方開始試探美國盟友；今年3月，隨著美國深陷波斯灣局勢，中國升高行動；5月川習北京峰會後，中方行動再度升級。

國際危機組織研究員黎依芯（Huong Le Thu）指出，北京是在測試華府會有多大反應，又會如何保衛區域盟友。然而同一時期，中美關係有所改善。亞洲外交官表示，中國押注川普不會破壞這項趨勢，更遑論要求北京別再找美國盟友麻煩。

這些事件沿著「第一島鏈」發生。中國過去往往輪流針對美國盟友，這次卻似乎同時霸凌數國。菲律賓至今遭受最惡劣的對待並非巧合，因為它是第一島鏈中最弱的美國盟友，獲得的美國承諾也向來最不穩固。

菲律賓總統馬可仕（Ferdinand Marcos junior）2024年表示，在南海出現任何人員死亡，都將「非常、非常接近我們所定義的戰爭行為」，並期待美國回應。但川普是否會按照小馬可仕的期待履行承諾，令人懷疑。

仁愛暗沙因馬德雷山號（Sierra Madre）成為衝突熱點。菲律賓1999年刻意將這艘生鏽的海軍艦艇擱淺於此，以宣示主權。雖然美國沒有義務保衛菲律賓聲索主權的其他爭議島礁，但根據美菲共同防禦條約，美方明確有義務保護馬德雷山號及艦上陸戰隊。部分分析人士認為，中國試圖在美菲之間打入楔子，讓菲律賓人認定美國不值得信賴。

中國對澳洲與日本施壓的力道拿捏得更謹慎，但同樣明顯。中國向南太平洋試射彈道飛彈，就在澳洲與斐濟簽署共同防禦協定當天。中國在日本專屬經濟區實彈演習前，中俄具備核武能力的轟炸機6月底曾在日本周邊聯合巡邏。這也是日本首相高市早苗2025年11月發表「台灣有事」答詢後，第二次出現這類飛行。

日本防衛省防衛研究所研究員飯田將史認為，中國同時施壓美國盟友，部分反映北京判斷美國在亞洲的影響力正在減弱，注意力也因伊朗戰爭分散。他說：「從中國的角度來看，川普正在自掘墳墓。」

川習5月峰會同意維持中方所稱的「建設性戰略穩定」，美國官員也很快採用這個詞語，卻未說明對美方意味著什麼。黎依芯表示，中國正藉軍事行動，將這個詞語詮釋為中國可以擁有更大勢力範圍。新加坡南洋理工大學學者蔡志祥（James Char）也認同此說。他說：「中國正試圖讓這些行動常態化，向全世界表明，他們有能力傷害這些對中方不友善的國家。」

精華 FAQ

  • 中國海警在仁愛暗沙以船槳毆打菲律賓海軍艦艇上的水兵，雙方短暫扭打後，菲方人員擊退中方，且有2人事後住院。

  • 除了菲律賓，中國還在黃海危險攔截澳洲直升機、在南海發射飛彈並飛越菲律賓，以及在日本專屬經濟區內實彈演習，對澳洲與日本同步施壓。

  • 文章指出，北京一方面測試華府會如何反應、是否真會保衛盟友；另一方面也想讓這些軍事挑釁常態化，藉此傳達中國有能力傷害不友善國家。

川普 北韓 聯合國

上一則

暗示統一？中國解放軍：百年目標到關鍵期 注意力集中未完成任務

延伸閱讀

中菲南海再爆衝突 中國海警發布影片：菲律賓先動手的

中菲南海再爆衝突 中國海警發布影片：菲律賓先動手的
新聞評論／南海博弈 軟弱的台灣正被邊緣化

新聞評論／南海博弈 軟弱的台灣正被邊緣化
憂川普防衛承諾不可靠、中國軍力增強 亞洲盟友加速抱團

憂川普防衛承諾不可靠、中國軍力增強 亞洲盟友加速抱團
避提台灣議題、中國射飛彈 韓媒：美日韓外長會 韓聲明與美不同調

避提台灣議題、中國射飛彈 韓媒：美日韓外長會 韓聲明與美不同調

熱門新聞

王虹領獎時的穿搭成為社群平台熱議焦點。(新華社)

太高調？ 王虹戴卡地亞領菲爾茲獎惹議

2026-07-28 21:17
王楚欽。（取材自微博）

「王楚欽沒什麼實力」退役4年國手爆冷贏球 被出征到關帳號

2026-07-25 22:01
劉先生的新能源汽車在境外被鎖車。(取材自封面新聞)

河南車主跨境自駕剛到哈薩克 被遠程鎖車30小時

2026-07-22 21:36
黃姓男子在餐廳用餐時突感腹痛。（取材自環球時報）

福州男用餐時「肚子突變大」餐廳員工勸3次搶回一條命

2026-07-26 07:30
約翰·帕頓資料照片。(取材自紅星新聞)

菲爾茲獎美國得主 中文流利暴紅 兒曾問：爸出生中國？

2026-07-26 05:30
中國籍數學家王虹(左)、鄧煜獲得有「數學界諾貝爾獎」之稱的菲爾茲獎，雙雙成為首度獲得菲爾茲獎的中國籍數學家。(取自國際數學家大會官網)

中國籍數學家首奪菲爾茲獎 王虹、鄧煜雙雙獲殊榮

2026-07-23 10:23

超人氣

更多 >
獨／南加華人遭綁架「行刑式」滅口 駭人細節曝光

獨／南加華人遭綁架「行刑式」滅口 駭人細節曝光
買回家的酪梨 食安專家：應立即清洗

買回家的酪梨 食安專家：應立即清洗
賓州駭人血案 37歲華裔媳婦狂砍婆婆245刀奪命

賓州駭人血案 37歲華裔媳婦狂砍婆婆245刀奪命
獨╱綁架槍殺案 華男來自新疆 是大家庭做生意

獨╱綁架槍殺案 華男來自新疆 是大家庭做生意
川普「眾神之鎚」要讓習近平戰時失明？美軍海上首測新電戰系統結果曝

川普「眾神之鎚」要讓習近平戰時失明？美軍海上首測新電戰系統結果曝