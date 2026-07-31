中國沿第一島鏈多方出擊 分析：試探川普是否保護盟友

這張菲律賓海岸防衛隊提供的影片截圖顯示，一艘舷號5205的中國海警船（右）2024年8月31日在南海仙賓暗沙附近與菲律賓海岸防衛隊巡邏艦馬格巴努亞號（BRP Teresa Magbanua）碰撞。(美聯社)

中國海警20日在兩國都聲索主權的南海仁愛暗沙，以船槳毆打菲律賓海軍艦艇上的水兵。雙方短暫扭打後，身穿短褲和T恤的菲律賓人擊退身穿制服與橘色背心的中國海警，菲方2人隨後住院。菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilbert Teodoro junior）3天後抱怨：「他們把我們當傻瓜耍。」

經濟學人30日發表文章指出，這場衝突只是亞洲群島一帶近期一連串事件之一，凸顯中國行動愈發具侵略性。其他事件包括：一架執行聯合國 對北韓 制裁任務的澳洲直升機，3月在黃海上空遭中國軍機危險攔截；中國7月初從南海潛艦發射彈道飛彈，飛越菲律賓並射入南太平洋；仁愛暗沙衝突前一天，中國船艦也在菲律賓以東的日本專屬經濟區內實彈演習。

文章指出，中方這波行動有跡可循。川普 與習近平2025年10月在釜山會晤後不久，中方開始試探美國盟友；今年3月，隨著美國深陷波斯灣局勢，中國升高行動；5月川習北京峰會後，中方行動再度升級。

國際危機組織研究員黎依芯（Huong Le Thu）指出，北京是在測試華府會有多大反應，又會如何保衛區域盟友。然而同一時期，中美關係有所改善。亞洲外交官表示，中國押注川普不會破壞這項趨勢，更遑論要求北京別再找美國盟友麻煩。

這些事件沿著「第一島鏈」發生。中國過去往往輪流針對美國盟友，這次卻似乎同時霸凌數國。菲律賓至今遭受最惡劣的對待並非巧合，因為它是第一島鏈中最弱的美國盟友，獲得的美國承諾也向來最不穩固。

菲律賓總統馬可仕（Ferdinand Marcos junior）2024年表示，在南海出現任何人員死亡，都將「非常、非常接近我們所定義的戰爭行為」，並期待美國回應。但川普是否會按照小馬可仕的期待履行承諾，令人懷疑。

仁愛暗沙因馬德雷山號（Sierra Madre）成為衝突熱點。菲律賓1999年刻意將這艘生鏽的海軍艦艇擱淺於此，以宣示主權。雖然美國沒有義務保衛菲律賓聲索主權的其他爭議島礁，但根據美菲共同防禦條約，美方明確有義務保護馬德雷山號及艦上陸戰隊。部分分析人士認為，中國試圖在美菲之間打入楔子，讓菲律賓人認定美國不值得信賴。

中國對澳洲與日本施壓的力道拿捏得更謹慎，但同樣明顯。中國向南太平洋試射彈道飛彈，就在澳洲與斐濟簽署共同防禦協定當天。中國在日本專屬經濟區實彈演習前，中俄具備核武能力的轟炸機6月底曾在日本周邊聯合巡邏。這也是日本首相高市早苗2025年11月發表「台灣有事」答詢後，第二次出現這類飛行。

日本防衛省防衛研究所研究員飯田將史認為，中國同時施壓美國盟友，部分反映北京判斷美國在亞洲的影響力正在減弱，注意力也因伊朗戰爭分散。他說：「從中國的角度來看，川普正在自掘墳墓。」

川習5月峰會同意維持中方所稱的「建設性戰略穩定」，美國官員也很快採用這個詞語，卻未說明對美方意味著什麼。黎依芯表示，中國正藉軍事行動，將這個詞語詮釋為中國可以擁有更大勢力範圍。新加坡南洋理工大學學者蔡志祥（James Char）也認同此說。他說：「中國正試圖讓這些行動常態化，向全世界表明，他們有能力傷害這些對中方不友善的國家。」