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央視首曝影片… 福建艦彈射空警600 透露有試飛員犧牲

記者賴錦宏／綜合報導
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中國空警600艦載預警機2025年9月在福建艦完成起降訓練。央視直到今年7月30...
中國空警600艦載預警機2025年9月在福建艦完成起降訓練。央視直到今年7月30日才披露訓練過程中有飛行員重傷甚至犧牲。圖為空警600阻攔著艦。(新華社資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

央視首次披露福建艦成功彈射空警600的試飛細節，並提到任務期間有試飛員重傷甚至犧牲，顯示中國航母艦載機體系正快速成熟。

央視30日播出解放軍「制勝」主題片，首次公開中國首艘電磁彈射型航艦福建艦，成功彈射「空警600」艦載固定翼艦載預警機的試飛畫面及細節。影片還透露，試飛過程中有試飛員重傷甚至犧牲。

央視新聞採訪試飛員楊勇曾遭遇逾1萬米高空座艙失密重大險情，機艙持續漏氣，極易造成缺氧昏迷。當時下方有民航航路，無法立即下降，他強忍身體不適，堅守既定高度13分鐘，帶著完整試驗數據安全返航。

報導稱，在艦載機飛行訓練短短20餘天，楊勇「先後親歷戰友重傷、犧牲」，但部隊沒有一人退縮，隨著福建艦電磁彈射時代到來，空警600艦載預警機試飛任務接踵而至。

艦載機試飛，往往意味著面對一片空白。楊勇介紹，「空警600」艦載預警機的操控，不能完全照搬以往飛戰鬥機的經驗，他們在模擬器上進行大量訓練，一邊改進問題，一邊繼續推進試驗工作。

預警機的彈射速度，在短短幾秒從零衝至數百公里。彈射起飛後，飛行員要立即接桿操控飛機。比起飛更難的，是精準著艦，預警機風阻極大，氣流亂就會飄擺。沒有任何成熟經驗可供借鑑，楊勇和戰友反覆打磨，將彈射起飛後接桿操控時長壓縮至零點幾秒，逐一攻克海上彈射著艦多項試飛難題。

軍事專家解讀，預警機比戰鬥機更難在航空母艦起降的核心原因在於，預警機‌螺旋槳低速、大翼展氣動特性導致離艦姿態極不穩定，以及推重比低，依賴精準外力加速、雷達整流罩引發非對稱氣流干擾；再是著艦容錯率更遠低於高機動戰鬥機‌。‌‌

2025年，中國海軍3型艦載機（殲15T、殲35、空警600）在福建艦完成彈射起飛和著艦訓練。

報導宣稱，從2012年11月23日遼寧艦「殲15」驚天一落，距航母甲板邊緣不足五米煞停，到福建艦三型艦載機，完成彈射、著艦全流程試驗，中國航母戰鬥力實現跨越式升級。

精華 FAQ

  • 節目首次公開福建艦彈射空警600艦載預警機的畫面與細節，並透露試飛過程伴隨高風險與人員傷亡，凸顯電磁彈射試驗的難度與進展。

  • 他曾在1萬多公尺高空遭遇座艙失密，機艙持續漏氣，若處置不當可能缺氧昏迷；但因下方有民航航路，無法立刻下降，他硬撐13分鐘後安全返航。

  • 2025年殲15T、殲35與空警600已在福建艦完成彈射起飛和著艦訓練，代表中國航母已從以往的艱難摸索，進入全流程、體系化的戰力升級階段。

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