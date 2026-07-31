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重啟戰狼外交? 曾手插口袋俯視日官的劉勁松 傳將派駐澳

中國新聞組／北京31日電
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去年11月18日，在日相高市早苗「台灣有事」言論引發中方不滿後，日本外務省亞洲大...
去年11月18日，在日相高市早苗「台灣有事」言論引發中方不滿後，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰（前左）與中國外交部亞洲司司長劉勁松在北京結束磋商。(取材自玉淵譚天)

AI摘要

文章摘要整理：

中國駐澳大使肖千離任後，澳媒傳出劉勁松可能接任，外界認為北京或藉此對澳洲重啟較強硬的「戰狼外交」。

中國駐澳洲大使肖千將離任，使館29日舉辦離任僑學商界招待會。澳洲媒體盛傳卸任中國外交部亞洲司司長的劉勁松將可能接任此職，分析指派遣作風更強硬的新大使，是北京對澳洲重啟「戰狼外交」，處理兩國日益緊張的關係。去年日本首相高市早苗「台灣有事」論掀波時，劉勁松11月在和日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰交談中，「手插口袋、俯視眼神」的照片引發議論。

本報系聯合報報導，中駐澳洲使館公布，29日當天舉辦「肖千大使離任僑學商界招待會」，來自全澳各地的華僑華人、留學人員及中資機構代表逾200人應邀出席。該館稱，肖千在致詞中回顧四年多來的履職歷程。他說在兩國領導人的戰略引領下，中澳關係走出低谷，實現穩定、發展和全面轉圜，為兩國人民帶來福祉。

中央社報導，61歲的肖千自2022年1月開始擔任中國駐澳洲大使。

7月16日，澳洲「金融評論報」網站引述在坎培拉三位外交消息人士稱，下一任中國駐澳洲大使預計將是劉勁松；「雪梨先驅晨報」也在28日報導指劉勁松將接任駐澳大使，並說肖千28日在一場儀式上已與同事道別。

中國外交部官網顯示，劉勁松已不再擔任亞洲司司長，該職已由中國前駐蒙古大使沈敏娟擔任。

另據日本共同社，去年11月18日，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰，在北京與時任中國外交部亞洲司司長劉勁松舉行司局長級磋商。由於日相高市早苗此前就台灣突發事態在國會答辯稱，若伴隨行使武力就有可能構成「存亡危機事態」，對此言論，劉勁松要求撤回，金井表示拒絕，雙方展開交鋒。劉勁松在和金井交談中，手插口袋、俯視眼神的照片，曾出現在中國官媒與外媒報導。

另據澳洲數位媒體「The Nightly」早前報導，盛傳中國政府即將對澳洲重啟「戰狼外交」，擬派遣作風更為強硬的新大使前往坎培拉，以處理兩國之間日益緊張的關係。劉勁松可能會是繼任人選，但這項人事任命尚未獲得北京官方證實。

精華 FAQ

  • 中國駐澳洲使館29日已為肖千舉辦離任僑學商界招待會，顯示他即將卸任。肖千自2022年1月起擔任駐澳大使，任內曾強調中澳關係走出低谷並恢復穩定發展。

  • 澳洲媒體引述外交消息人士稱，劉勁松可能接任中國駐澳洲大使；中國外交部官網也顯示他已不再擔任亞洲司司長。雖然人事尚未獲北京官方證實，但傳聞已持續發酵。

  • 因為劉勁松在與日本外務省官員交涉時，曾就高市早苗的台灣言論要求撤回，並因手插口袋、俯視對方的照片引起關注。外界因此認為，他若赴澳可能代表北京採取更強硬的外交風格。

華人 澳洲 高市早苗

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