五中全會10月召開 聚焦全面從嚴治黨、實現「四個自我」

AI摘要 文章摘要整理： 中央政治局決定10月召開20屆五中全會，聚焦全面從嚴治黨與「四個自我」；在反腐力度升高、黨內博弈加劇下，會議也被視為習近平強化黨建的重要節點。

中央政治局30日召開會議，決定今年10月在北京召開第20屆中央委員會第5次全體會議，主要議程是，中央政治局向中央委員會報告工作，研究持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題。會議強調，要健全全面從嚴治黨體系，不斷實現黨的「四個自我」（自我淨化、自我完善、自我革新、自我提高）。

綜合明報、路透報導，此次黨代會將彙聚300多名現任中央委員會正式委員和候補委員，中央委員會是該黨最高決策機構中規模最大的機構。

據報導，在中國國家主席習近平 發起的歷時數年的反腐運動中，中國龐大官僚機構中數百萬人接受了調查。數百名高級官員和高級將領被免職。

21大預料明年秋天舉行，這次換屆大會也將加大黨內博弈。今年以來，官方加大反腐力度，中央紀委通報，上半年遭立案的省部級及以上幹部有50人，遭處分的省部級及以上幹部有74人，兩者均創20大以來新高。

今年還有兩名中央政治局委員被查，包括原新疆自治區黨委書記馬興瑞、中央軍委副主席張又俠。

據報導，時事評論員鄧聿文表示，五中全會之所以研究持之以恆推進全面從嚴治黨，一是五中向來是研究黨建問題，二是兩個政治局委員被查。研究黨建問題，不純粹是反腐，還要將習近平黨建思想形成黨的正式決議。他說，「四個自我」用大白話來說，就是改造黨性，這樣才能確保黨的先進性。

新華社援引政治局的話說，由於國際和國內環境以及黨內環境的變化，黨的自己治理運動「面臨許多新情況和新挑戰」。