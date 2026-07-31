五中全會10月召開 聚焦全面從嚴治黨、實現「四個自我」
中央政治局決定10月召開20屆五中全會，聚焦全面從嚴治黨與「四個自我」；在反腐力度升高、黨內博弈加劇下，會議也被視為習近平強化黨建的重要節點。
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中央政治局決定10月召開20屆五中全會，聚焦全面從嚴治黨與「四個自我」；在反腐力度升高、黨內博弈加劇下，會議也被視為習近平強化黨建的重要節點。
中央政治局30日召開會議，決定今年10月在北京召開第20屆中央委員會第5次全體會議，主要議程是，中央政治局向中央委員會報告工作，研究持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題。會議強調，要健全全面從嚴治黨體系，不斷實現黨的「四個自我」（自我淨化、自我完善、自我革新、自我提高）。
綜合明報、路透報導，此次黨代會將彙聚300多名現任中央委員會正式委員和候補委員，中央委員會是該黨最高決策機構中規模最大的機構。
據報導，在中國國家主席習近平發起的歷時數年的反腐運動中，中國龐大官僚機構中數百萬人接受了調查。數百名高級官員和高級將領被免職。
21大預料明年秋天舉行，這次換屆大會也將加大黨內博弈。今年以來，官方加大反腐力度，中央紀委通報，上半年遭立案的省部級及以上幹部有50人，遭處分的省部級及以上幹部有74人，兩者均創20大以來新高。
今年還有兩名中央政治局委員被查，包括原新疆自治區黨委書記馬興瑞、中央軍委副主席張又俠。
據報導，時事評論員鄧聿文表示，五中全會之所以研究持之以恆推進全面從嚴治黨，一是五中向來是研究黨建問題，二是兩個政治局委員被查。研究黨建問題，不純粹是反腐，還要將習近平黨建思想形成黨的正式決議。他說，「四個自我」用大白話來說，就是改造黨性，這樣才能確保黨的先進性。
新華社援引政治局的話說，由於國際和國內環境以及黨內環境的變化，黨的自己治理運動「面臨許多新情況和新挑戰」。
中央政治局決定，今年10月在北京召開20屆中央委員會第5次全體會議。主要議程包括中央政治局向中央委員會報告工作，並研究持之以恆推進全面從嚴治黨的若干重大問題。 「四個自我」指自我淨化、自我完善、自我革新、自我提高。報導引述評論稱，這可理解為持續改造黨性，以維持黨的先進性與組織活力，也呼應此次會議對黨建的重視。 今年官方反腐力度明顯加大，上半年遭立案的省部級及以上幹部有50人、受處分者有74人，均創20大以來新高；此外，原新疆黨委書記馬興瑞與中央軍委副主席張又俠等兩名政治局委員也被查。
精華 FAQ
中央政治局決定，今年10月在北京召開20屆中央委員會第5次全體會議。主要議程包括中央政治局向中央委員會報告工作，並研究持之以恆推進全面從嚴治黨的若干重大問題。
「四個自我」指自我淨化、自我完善、自我革新、自我提高。報導引述評論稱，這可理解為持續改造黨性，以維持黨的先進性與組織活力，也呼應此次會議對黨建的重視。
今年官方反腐力度明顯加大，上半年遭立案的省部級及以上幹部有50人、受處分者有74人，均創20大以來新高；此外，原新疆黨委書記馬興瑞與中央軍委副主席張又俠等兩名政治局委員也被查。
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