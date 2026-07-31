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習近平：經濟面臨挑戰 政治局會議部署下半年工作：擴大內需

中國新聞組／北京31日電
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中共總書記習近平30日主持中央政治局會議，部署下半年經濟工作。(新華社資料照片)
中共總書記習近平30日主持中央政治局會議，部署下半年經濟工作。(新華社資料照片)

中共中央政治局30日召開會議，由中共總書記習近平主持，部署下半年經濟工作。會議要求，要及時謀畫推出務實管用的增量政策，加力擴大內需；下半年要實施好更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策。而在會前，習近平24日在黨外人士座談會上坦言，當前中國經濟運行「面臨一些困難挑戰」，強調要堅定信心、攻堅克難，推動高質量發展行穩致遠。有市場人士分析認為，從會議要求看，整體未釋放大規模刺激訊號，預計9月將是關鍵決策窗口。

據新華社報導，中央24日在中南海召開黨外人士座談會，中央政治局常委李強通報了經濟工作有關情況。在聽取多名黨外人士發言後，習近平指出，今年上半年，在中央堅強領導下，有效應對內外風險挑戰，中國經濟「頂壓前行」、向新向優，展現出強大韌性和活力，但也坦言，「當前我國經濟運行也面臨一些困難挑戰」，強調要堅定信心、攻堅克難，推動高質量發展行穩致遠。

而就在習近平於黨外人士座談會上坦言中國經濟仍面臨挑戰之後，中央政治局30日召開會議，部署了下半年經濟工作。會議提出，要及時謀畫推出務實管用的增量政策，加大逆周期調節力度，加力擴大內需，並強調宏觀政策要發力提效。分析認為整體未釋放大規模刺激訊號，預計9月將成為關鍵決策窗口。

會議並指，宏觀政策要發力提效，加快財政支出和債券資金使用進度，有力推進「兩重」建設和「兩新」工作，「綜合運用並適時調整貨幣政策工具」，優化實施財政金融協同促內需政策。

會議強調，要有效擴大國內需求，扎實推進「六張網」（水網、新型電網、算力網、新一代通信網、城市地下管網、物流網）規畫建設，深入實施「人工智能＋」行動，發展智能經濟新形態，完善人工智能治理體系。

香港經濟日報引述經濟學人智庫中國高級經濟學家徐天辰分析，通稿未提到「適時降準降息」，而是提出「綜合運用並適時調整貨幣政策工具」這一較新表述，這意味著直接降準降息的決心可能不強，而是會採用其他政策工具，比如較低的結構性、政策性工具利率，或者是引導一些市場性利率走低。

澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬則認為，由於6月經濟數據有所改善，降低了推出新刺激措施的必要性。是否推出增量政策取決於7月和8月經濟數據，預計9月將成為關鍵決策窗口。

精華 FAQ

  • 他在黨外人士座談會上表示，今年上半年經濟雖頂壓前行、展現韌性，但當前運行仍面臨一些困難挑戰，並強調要堅定信心、攻堅克難。

  • 會議要求及時推出務實管用的增量政策，加大逆周期調節力度，擴大內需，並加快財政支出與債券資金使用，推進「兩重」「兩新」工作。

  • 因會議未明確提到降準降息，也未釋放大規模刺激訊號；分析認為是否加碼，將取決於7月和8月數據表現，因此9月可能再作重要判斷。

習近平 李強 中共

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