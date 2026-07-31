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習近平9月訪美前先溝通 美中高層視訊1小時 邊鋪路邊警告

編譯周辰陽／綜合報導
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美國總統川普（右）5月15日在中國國家主席習近平（左）陪同下參觀中南海花園。(路...
美國總統川普（右）5月15日在中國國家主席習近平（左）陪同下參觀中南海花園。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

美中官員進行1小時以上視訊會談，為習近平9月訪美及後續貿易協議預作準備，但雙方仍在稀土、晶片與國安議題上互有壓力。

美媒報導，美國財政部長貝森特、美國貿易代表葛里爾與中國國務院副總理何立峰舉行高層視訊通話，不僅為中國國家主席習近平9月訪美做準備，也為美國總統川普與習近平簽署後續美中貿易協議鋪路，但雙方關係仍然緊張。

Axios 30日掌握的消息顯示，貝森特、葛里爾與何立峰進行超過一小時的視訊通話，會談氣氛友好。貝森特在書面聲明中說：「我強調，我們期望北京全面履行在稀土和美國農產品方面的承諾。我們也討論落實貿易與投資委員會，將其作為推動具體進展的機制，促成更加平衡、公平且具建設性的美中經濟關係。」

一名知情消息人士指出，過去數月，中國採取或運用多項措施，為美國企業帶來新風險、限制合法商業活動，並試圖阻止美國依法採取維護國家安全的行動。

這名消息人士說：「這些做法存在問題。美國已透過雙方經貿溝通管道多次提出疑慮，也給予中國時間改弦更張，但中國仍持續升高緊張並製造混亂。中國不斷升高局勢，將帶來後果。」

在爭奪人工智慧霸主地位之際，美中關係因晶片和關鍵礦產之爭持續緊張。川普試圖限制中國取得先進晶片，習近平則威脅限制供應先進電腦與武器技術所需的關鍵礦產。兩人在北京會晤時雖似乎擱置分歧，卻未簽署任何新協議。川普政府本周又宣布，計畫以構成國家安全威脅為由，禁止中國製機器人和功率逆變器。

美伊戰爭則為美中關係增添另一層複雜因素。中國是伊朗的盟友，路透報導，中國計畫向伊朗出售肩射式飛彈。川普表示，如果這筆交易成真，他將感到「失望」。此外，川普本月稍早公布一批曾列為機密的文件，顯示中國干預2020年美國大選，但隨後對是否向習近平提出此事有所遲疑。

川普上周向記者說：「他們會採取一些行動，我們也會對他們採取行動。老實說，我們也會對他們做一些事。這不是單方面的。不過，我們會和他們談，沒錯。」

精華 FAQ

  • 會談主要是替習近平9月訪美與川普、習近平後續可能簽署的美中貿易協議鋪路，同時透過經貿溝通管道處理雙方在稀土、農產品與投資上的分歧。

  • 貝森特表示，美方希望北京全面履行在稀土與美國農產品方面的承諾，並落實貿易與投資委員會，作為推動更平衡、公平且具建設性經貿關係的機制。

  • 因為雙方在人工智慧、先進晶片、關鍵礦產與國安政策上持續對立，美方還計畫禁止中國製機器人和功率逆變器，另有伊朗軍售與大選干預等敏感因素。

習近平 川普 貝森特

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