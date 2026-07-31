美國總統川普表示，美國必須在防範人工智慧風險與維持對中國的技術優勢之間取得平衡。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 川普表示美國將評估AI管制但須維持對中國優勢；同時OpenAI測試失控事件與蘋果採購中國記憶體晶片爭議，也凸顯AI與供應鏈安全壓力。

AI巨頭OpenAI 旗下系統於測試期間失控發動網攻，引發外界擔憂AI模型帶來風險。美國總統川普 29日表示，其政府正在評估管制措施，但也要確保美國在此領域保持領先中國，「我們不想進行限制」；他並表示，美國必須在防範人工智慧風險與維持對中國的技術優勢之間取得平衡。此外，美國跨黨派參議員警告蘋果公司，不要向中國科技企業長鑫科技和長江存儲採購記憶體晶片，蘋果購買中國DRAM恐觸礁。

川普在白宮 受訪表示，「我們正在關注AI，正在評估管制措施」，但同時也要確保美國保持領先。他說，美國目前在AI領域大幅領先中國，而中國基本上沒有任何管制，「這有點自由放任了」、「所以，我們必須兩者之間保持謹慎。我們不想因為限制它們而突然落後於中國。」

川普並說：「誰在AI領域獲勝，誰就是贏家，它的影響力就是這麼大，比以往的網際網路還要大，比歷史上任何事物都更重要。所以我不想加以限制。我認識其中許多人，不想限制他們做出偉大的成就。」

Hugging Face原用美國AI模型阻止攻擊，但模型拒絕執行任務，公司改用中國智譜AI的開源模型GLM-5.2來分析駭客資料阻擋攻擊。這起事件讓美國AI安全護欄代價浮現。

路透報導，此事凸顯美國企業在面對AI驅動的網路攻擊時，可能受到美國AI模型供應商的限制。這些AI公司一方面限制外界使用旗下最先進模型，另一方面也基於安全考量，讓模型拒絕處理與駭客攻擊相關的任務。報導指出，這場風波可能推動中國開源模型發展。

另據彭博報導，印第安納州共和黨參議員Jim Banks和紐約州民主黨參議員Chuck Schumer等議員致函蘋果執行長庫克，警告蘋果公司不要向中國科技企業長鑫科技和長江存儲採購記憶體晶片，以免在關鍵零組件面對依賴美國競爭對手的風險。並指蘋果不應在產品中使用來自長鑫存儲和長江存儲的記憶體晶片，即使這些產品僅銷往中國市場。

議員團強調，長鑫科技和長江存儲已被列入美國國防部最近更新的中國涉軍企業清單，「這種短視的做法會釀成錯誤，並將使這家全球市值最高的消費電子企業在關鍵供應上更加依賴已被美國政府正式認定為中國軍事企業的公司」。

此前，蘋果傳出正在洽談從長鑫存儲和長江存儲採購晶片，以減輕全球記憶體晶片短缺帶來的影響，而這些元件將僅用於在中國市場銷售的裝置。蘋果已就此事向川普政府官員尋求支持，但部分官員表示，反對允許蘋果將這兩家中國企業納入其供應鏈。