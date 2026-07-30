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曾任馬興瑞秘書 前南昌市長高世文被罷免江西人大代表

記者賴錦宏／即時報導
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曾是原中共政治局委員馬興瑞秘書、前南昌市長高世文已被罷免江西省人民代表大會代表職...
曾是原中共政治局委員馬興瑞秘書、前南昌市長高世文已被罷免江西省人民代表大會代表職務。(取自大江網)

曾是原中共政治局委員馬興瑞秘書、前南昌市長高世文，已被罷免江西省人民代表大會代表職務。

根據「江西人大」微信公眾號29日發布的江西省人民代表大會常務委員會公告，撫州市人大常委會決定罷免高世文的江西省人民代表大會代表職務，高世文的代表資格終止。

高世文是江西省會南昌市長，曾長期在航天系統任職。他從今年2月起突然「消失」，上月被南昌市政府官網撤下簡歷並清除所有歷史信息。

公開簡歷顯示，高世文52歲，1997年大學畢業後便進入航天系統工作長達近20年，和馬興瑞同為山東人。2007年至2013年馬興瑞擔任中國航天科技集團公司總經理期間，高世文歷任航天科技集團公司辦公廳副處級秘書、總經理辦公室副主任兼秘書、總經理辦公室主任等職。

馬興瑞在2013年離開中國航天科技集團進入政壇，高世文隨後在2014年升任中國航天國際控股有限公司副總裁，後任中國航天國際控股有限公司副總裁兼海南航天投資管理有限公司董事長。2016年，高世文掛職江西贛州市副市長，由此步入政壇，此後一直在江西工作，並在2024年升任南昌市長。

馬興瑞的另一個前秘書，曾任廣州市委書記的官員是郭永航。他在馬興瑞主政深圳時擔任深圳市委秘書長，後於2023年升任廣州市委書記，並於2025年底被免職、2026年3月因涉嫌嚴重違紀違法接受調查。

去年7月，馬興瑞卸任中共新疆維吾爾自治區黨委書記後就鮮少露面。他最後一次公開露面，是去年10月的中共四中全會，此後連續缺席中共政治局集體學習、中央經濟工作會議等重要會議，今年3月中國全國兩會（人大、政協年會）也未現身。

中國官方今年4月通報，馬興瑞涉嫌嚴重違紀違法被查。2個月後，馬興瑞的人大代表資格被終止。今年7月，中紀委國家監委通報馬興瑞被開除黨籍、開除公職，並指馬興瑞大搞家族腐敗，幫助親屬低價購房，搞權色、錢色交易，利用其職務影響謀取鉅額利益等等罪名指控。

精華 FAQ

  • 根據江西人大公告，撫州市人大常委會已決定罷免高世文的江西省人民代表大會代表職務，代表資格同步終止。這代表他在省人大層級的身份已被正式取消。

  • 高世文曾在中國航天科技集團擔任馬興瑞的秘書與辦公室主管等職，兩人同為山東人。後來馬興瑞轉入政壇，高世文也逐步從航天系統進入江西地方官場。

  • 除了被罷免代表職務外，高世文自今年2月起突然「消失」，上月又被南昌市政府官網撤下簡歷並清除歷史資訊。外界因此關注其是否涉及後續調查或人事變動。

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