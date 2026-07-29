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曾「手插口袋」俯視日外務省官員 劉勁松傳接任中駐澳洲大使

記者賴錦宏／即時報導
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去年11月18日，在日相高市早苗「台灣有事」言論引發中方不滿後，日本外務省亞洲大...
去年11月18日，在日相高市早苗「台灣有事」言論引發中方不滿後，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰（前左）與中國外交部亞洲司司長劉勁松在北京結束磋商。(取自玉淵譚天)

中國駐澳洲使肖千將離任，使館29日舉辦離任僑學商界招待會，先前澳洲媒體曾報導，已卸任中國外交部亞洲司司長的劉勁松將可能接任此職。去年11月，劉勁松在和日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰交談中，「手插口袋、俯視眼神」的照片，曾出現在中國官媒和外媒報導中。

中駐澳洲使館公布，29日當天舉辦「肖千大使離任僑學商界招待會」，來自全澳各地的華僑華人、留學人員及中資機構代表逾200人應邀出席。該館稱，肖千在致詞中回顧4年多來的履職歷程。他說在兩國領導人的戰略引領下，中澳關係走出低谷，實現穩定、發展和全面轉圜，為兩國人民帶來福祉。

7月16日，澳洲《金融評論報》網站引述在坎培拉3位外交消息人士稱，下一任中國駐澳洲大使預計將是劉勁松；《雪梨先驅晨報》也在28日報導指劉勁松將接任駐澳大使，並說肖千28日在1場儀式上已與同事道別。

中國外交部官網顯示，劉勁松已不再擔任亞洲司司長，該職已由中國前駐蒙古大使沈敏娟擔任。

另據日本共同社，去年11月18日，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰，在北京與時任中國外交部亞洲司司長劉勁松舉行司局長級磋商。由於日相高市早苗此前就台灣突發事態在國會答辯稱，若伴隨行使武力就有可能構成「存亡危機事態」，對此言論，劉勁松要求撤回，金井表示拒絕，雙方展開交鋒。劉勁松在和金井交談中，手插口袋、俯視眼神的照片，曾出現在中國官媒與外媒報導。

精華 FAQ

  • 內文指出，肖千即將離任中國駐澳洲大使，使館並在29日為他舉辦離任僑學商界招待會，顯示其駐澳任期已進入交接階段。

  • 澳洲《金融評論報》與《雪梨先驅晨報》都提到，前中國外交部亞洲司司長劉勁松預計將接任中國駐澳洲大使，且中國外交部官網已顯示他不再擔任原職。

  • 因去年11月他與日本外務省官員金井正彰交談時，被拍到手插口袋、俯視對方的畫面，相關照片登上中外媒體報導，成為外界討論其外交風格的焦點。

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