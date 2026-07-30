賣伊朗7000萬美元防空飛彈? 中駁斥：完全沒有根據
路透報導伊朗將向中國採購最多400套肩射式防空飛彈系統，但中國外交部與巴基斯坦均否認相關說法，交易真實性仍待查證。
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路透報導伊朗將向中國採購最多400套肩射式防空飛彈系統，但中國外交部與巴基斯坦均否認相關說法，交易真實性仍待查證。
中東戰火持續之際，美國總統川普日前才表示，中國國家主席習近平在5月北京「川習會」時曾承諾，「無論在什麼情況下，他都不會給或賣伊朗武器」，且這項表態也涵蓋中國企業。不過，路透29日引述3名知情人士報導，伊朗預計在數周內接收首批最多400套中國製肩射式防空飛彈發射系統，採購案金額約6000萬美元(約4億人民幣)至7000萬美元，是伊朗自戰事爆發以來，強化短程防空能力的已知大型採購案之一。
路透報導，這筆合約涵蓋300至400套中製「人攜式防空系統」，包括前衛12（QW-12）及飛弩16（FN-16）型飛彈。消息人士表示，交易由總部位於香港的中青寶上國際投資有限公司簽署，該公司在伊朗與中國中國供應商間扮演中介角色。
截至目前，伊朗尚未回應此事；中國外交部則表示，相關報導「完全沒有根據」，並稱中國始終致力於推動和平、促進衝突結束。中青寶上國際投資公司的母公司、位於北京的中青寶上集團，也未回覆相關消息。
消息人士表示，儘管協議已簽署，實際交付時間、數量及其他執行細節仍可能調整。根據雙方商定計畫，設備初步交貨預計從新疆烏魯木齊出發，再經巴基斯坦轉運至伊朗。對此，巴基斯坦軍方公共關係部門表示，有關巴基斯坦參與中國向伊朗供應防空武器的說法「完全是捏造且錯誤的」。
路透指出，美國與以色列過去數月攻擊伊朗境內與飛彈、無人機及防空計畫相關設施，伊朗則以彈道飛彈及無人機反擊。這場衝突暴露伊朗在保護軍事基地及戰略基礎設施方面的能力缺口。數百套人攜式防空系統若完成交付，將擴大伊朗短程防空武器庫存。
報導指伊朗可能在數周內接收首批最多400套中國製肩射式防空飛彈發射系統，包含前衛12與飛弩16等型號，屬於短程防空裝備。 中國外交部表示相關報導「完全沒有根據」，並強調中國始終致力於推動和平、促進衝突結束；中介公司母公司也未回覆外界詢問。 若數百套人攜式防空系統完成交付，伊朗的短程防空能力與武器庫存將明顯增強，有助補強其在保護軍事基地與戰略設施上的缺口。
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報導指伊朗可能在數周內接收首批最多400套中國製肩射式防空飛彈發射系統，包含前衛12與飛弩16等型號，屬於短程防空裝備。
中國外交部表示相關報導「完全沒有根據」，並強調中國始終致力於推動和平、促進衝突結束；中介公司母公司也未回覆外界詢問。
若數百套人攜式防空系統完成交付，伊朗的短程防空能力與武器庫存將明顯增強，有助補強其在保護軍事基地與戰略設施上的缺口。
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