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上半年中國年收入前1%群體 貢獻個人所得稅逾5成

記者黃雅慧／綜合報導
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AI摘要

文章摘要整理：

中國上半年個稅主要由高收入群體承擔，前1%與前10%人群貢獻大部分稅款，同時退稅擴大中低收入者受益，官方並推動堵住離岸信託避稅漏洞。

中國國家稅務總局數據顯示，今年上半年高收入群體成為個人所得稅的主要貢獻者，其中年收入前1%的群體申報繳納的個稅占總量5成以上，年收入前10%的群體則占九成左右。官方稱，通過個人所得稅調節收入分配的效益正在持續體現。

中國國新辦28日舉行「十五五」系列主題記者會，介紹上半年稅收運行情況及「十五五」時期稅收改革發展部署。

中國稅務總局總審計師王世宇表示，稅務部門加強高收入人員納稅引導。數據顯示，年收入前1%的人群繳納個稅占總量5成以上，前10%占九成左右。

王世宇指出，個稅收入達人民幣9000億元(約1330億美元)，高收入群體承擔主要稅負。上半年個稅年增長約13%，已躍升為中國第三大稅種。增長動力主要來自三方面：一是資本類所得貢獻近五成，限售股轉讓個稅年增97.6%，股息紅利個稅增長15.2%；二是科研、有色金屬等行業景氣帶動從業人員收入增加；三是高收入群體。

王世宇稱，今年上半年有超過1億納稅人享受退稅，總額達1500多億元，中低收入者的受益面顯著擴大。年收入12萬元以下的群體，在扣除基本減除費用（6萬元）、「三險一金」及專項附加扣除後，基本無需繳稅或僅需少量繳稅，匯算後超過七成人群無需繳稅；在有稅人群中，超過6成適用3%的最低檔稅率，反映出個稅調高惠低的調節效應進一步顯現。

中國稅務總局局長胡靜林表示，今年上半年稅務部門累計徵收稅費收入16.7兆元，其中稅收收入超過10兆元，年增4.9%。社會保險費收入完成4.5兆元，非稅收入完成1.8兆元。稅收增長主要得益於經濟平穩向好、PPI持續回升以及新興產業發展強勁。

值得注意的是，中國財政部和中國稅務總局24日發布公告，將對中國公民設立的離岸信託及其存續期內產生的收益徵稅，以堵住富裕階層長期用於資產保護與財富傳承的避稅漏洞。

精華 FAQ

  • 稅務總局數據顯示，年收入前1%的群體申報繳納個稅占總量5成以上，年收入前10%的群體則約占9成，顯示高收入者仍是主要納稅來源。

  • 官方指出，個稅年增約13%，主要來自資本類所得增加、科研與有色金屬等行業景氣帶動收入上升，以及高收入群體繳稅增加，推升整體稅收表現。

  • 財政部與稅務總局已公告，將對中國公民設立的離岸信託及其存續期收益徵稅，目的在堵住富裕階層長期用於資產保護與財富傳承的避稅漏洞。

低收入 退稅 稅收

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