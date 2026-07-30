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美軍方稱關係「比過去幾年都要牢固」 不尋求與中衝突

記者張鈺琪廖士鋒／綜合報導
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AI摘要

文章摘要整理：

美國國防部副助理部長史密斯稱中美軍事關係已回穩並強調不尋求衝突；中方則要求落實元首共識，並就台灣等議題劃出紅線。

中國駐美大使館28日舉辦解放軍建軍99年招待會，到場致詞的美國國防部副助理部長史密斯表示，如今美中軍事關係「比過去幾年都要牢固」，並重申「我們不尋求與中國發生衝突」。

據美國國防部，史密斯表示，如今美中軍事關係「比過去幾年都要牢固」。在赫塞斯部長領導下，我們正在積極修復一度中斷的兩軍溝通管道，並取得了清晰、穩定的進展，美方採取了一種新的軍事關係方式，即建立在坦誠、尊重和清晰的對話之上，真誠地希望緩和局勢。

他並指，在太平洋地區，美國的國防戰略為該部提供了明確的指導，使其能夠創造必要的軍事條件，以實現該地區「持久而有利的力量平衡」，「我們不能對該地區置身事外」。

但他也重申，「我們不尋求與中國發生衝突」。維持暢通的軍事溝通管道能降低誤解風險，防止誤判。在過去的18個月裡，雙方專業防務交流變得更加有成效，包括他與中國駐美國防武官劉展少將的頻繁會面以及每年與中解放軍委國際軍事合作辦公室葉江少將的會面。而高階領導交流進一步鞏固了這一進程。

據中國駐美大使館官網29日消息，中國駐美大使謝鋒表示，中美關係企穩向好的勢頭得來不易，應當倍加珍惜，最重要的是採取行動不折不扣落實元首會晤共識，把「中美建設性戰略穩定關係」新定位轉化為實實在在的舉措。他並警告稱，「台灣、民主人權、道路制度及發展權利是中方的四條紅線，不容挑戰」。「台獨」與台海和平水火不容，美方應恪守一中原則和中美三個聯合公報，慎之又慎處理台灣問題。

精華 FAQ

  • 史密斯表示，如今美中軍事關係「比過去幾年都要牢固」，並稱在赫塞斯領導下，雙方正積極修復一度中斷的溝通管道，整體進展清晰且穩定。

  • 美方重申不尋求與中國發生衝突，認為保持暢通的軍事溝通管道有助降低誤解與誤判風險，並透過坦誠、尊重、清晰的對話推動關係緩和。

  • 謝鋒表示，中美關係企穩向好得來不易，應落實元首會晤共識，推動建設性戰略穩定關係；同時警告台灣等四條紅線不容挑戰，要求美方慎處台灣問題。

大使館 赫塞斯 解放軍

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