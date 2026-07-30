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走後門？中接觸葉門叛軍 保油輪通行紅海南部海域

編譯周辰陽、記者謝守真／綜合報導
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中國被指向葉門叛軍交涉，保自家油輪通行。圖為中國大型油輪「新龍洋號」。（取材自微...
中國被指向葉門叛軍交涉，保自家油輪通行。圖為中國大型油輪「新龍洋號」。（取材自微博@北京藍龍）

AI摘要

文章摘要整理：

路透報導，中國為確保自沙烏地阿拉伯輸往中國的油輪安全通過曼德海峽，已私下與葉門青年運動直接接觸，並持續關注紅海航道風險。

英媒報導，與伊朗結盟的葉門叛軍「青年運動」誓言阻止船隻進入沙烏地阿拉伯港口後，六名知情人士表示，中國已私下與青年運動直接談判，確保中方油輪通過紅海南部海域時免遭攻擊。

路透報導，北京正設法維持沙烏地阿拉伯紅海沿岸碼頭的石油出口，以延布港為主，填補伊朗實際關閉荷莫茲海峽造成的供應缺口。曼德海峽位於紅海南端，東岸為葉門。從延布港向南航行，經曼德海峽前往亞洲，平均需時16天；若向北轉往蘇伊士運河，接著向西航行，再繞過非洲南下，則需50天。

青年運動20日宣布封鎖措施，並發送電子郵件警告國際航運公司，船隻若在沙烏地阿拉伯港口裝卸貨物，可能遭到攻擊。這項封鎖在伊朗戰爭中開闢一條對抗美國及其盟友的新戰線，攻擊範圍也擴大至向中東以外市場運送能源及其他物資的油輪。

青年運動封鎖紅海以來，已陸續攻擊多艘沙國油輪。兩名分屬不同管道的中國貿易消息人士表示，部分試圖經曼德海峽進入紅海的油輪，因安全疑慮改變航向。

不過，根據Kpler分析船舶追蹤資料，自青年運動宣布限制措施以來，至少已有四艘油輪從沙國港口裝載原油後啟程前往中國，並安全通過曼德海峽。

包括一名伊朗資深官員在內的消息人士表示，北京已直接要求青年運動承諾讓中國油輪安全通行，也是最早直接聯繫青年運動、商談船隻通過曼德海峽的國家之一。其中一人指出，中國官員已逐艘向青年運動確認通行許可；兩名聽取德黑蘭簡報的地區官員則告訴路透，中國與青年運動均已將各自行動告知伊朗。

對此中國外交部發言人毛寧29日表示，中方密切關注紅海局勢發展，認為地區各國的主權、安全都應當得到尊重，國際航道的安全暢通應該應當共同守護。「中方呼籲相關各方繼續通過對話協商，妥善化解矛盾分歧，推動紅海局勢降溫」。

兩名接近青年運動的消息人士則告訴路透，青年運動一直與中國維持良好關係，雙方過去也曾經密切協調，尤其是沙烏地阿拉伯輸往中國的石油運輸。

精華 FAQ

  • 因青年運動揚言封鎖紅海並威脅攻擊沙國港口船隻，北京希望確保輸往中國的油輪能安全通過曼德海峽，避免能源供應受阻。

  • 重點是紅海南端的曼德海峽，以及沙烏地阿拉伯紅海沿岸的延布港；中國希望維持該港原油出口順利，並讓油輪安全前往亞洲。

  • 根據Kpler船舶追蹤資料，自青年運動宣布限制後，至少已有4艘自沙國港口裝載原油的油輪啟程前往中國，並安全通過曼德海峽。

伊朗 沙烏地阿拉伯 荷莫茲海峽

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