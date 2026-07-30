我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中共五中全會訂10月召開 研究推進全面「從嚴治黨」等議題

整理包／Fed按兵不動 市場如何解讀Fed利率決策？

第一島鏈當後院? 中俄艦隊再繞日本列島 專家：警示日

記者林則宏／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國29日宣布解放軍與俄軍海軍艦艇編隊抵達海參崴。圖為7月10日，雙方參演艦艇編...
中國29日宣布解放軍與俄軍海軍艦艇編隊抵達海參崴。圖為7月10日，雙方參演艦艇編隊航行前往預定海域畫面。(新華社)

AI摘要

文章摘要整理：

中俄海軍4艘艦艇完成近乎繞行日本列島的聯合巡航，並在日本主張的專屬經濟區內實彈射擊演練，強調具備突破第一島鏈的海上協同能力。

第一島鏈當自家後院？四艘中俄艦艇編隊近日再次完成圍繞日本列島航行，展現兩國海軍對日本與第一島鏈遠洋協同行動能力。中俄這次行動從宮古海峽進、宗谷海峽出，顯示出已能熟練利用日本各主要國際海峽，在第一島鏈內外自由機動的能力。此外，環球時報引述軍事問題專家表示，巡航期間，中方艦艇結合當面海空情態勢，臨機設置情節，開展多項實戰化課目演練，表明中方完全有手段、有準備應對周邊各類海上突發情況，警示日方不要持續採取挑釁性監視動作。

日本防衛省統合幕僚監部29日發布訊息指出，27日確認中國海軍以及俄羅斯海軍共計4艘艦艇，自宗谷海峽向西航行。從日方公布的中俄航艦編隊航跡圖上來看，中俄海軍7月16日經沖繩本島與宮古島之間的宮古海峽進入西太平洋，19日航經沖之鳥礁(日本稱「沖之鳥島」)附近海域，21日抵達北海道東南方外海，23至25日沿日本太平洋一側一路北上，27日則經宗谷海峽進入日本海，完成幾乎繞日本列島一圈的航程。

據新華社消息，中俄海軍海上聯合巡航艦艇編隊29日抵達俄羅斯符拉迪沃斯托克（海參崴），此次聯合巡航結束。編隊由中國海軍飛彈驅逐艦開封艦、鞍山艦和綜合補給艦可哥西里湖艦，俄羅斯海軍凜冽號護衛艦組成。巡航期間雙方共同開展了艦載直升機互降、聯合反恐、人道主義救援、臨檢拿捕等課目演練。

中國艦艇開展多項實戰化課目演練，並表示此次聯合巡航旨在共同應對海上安全威脅，無關當前國際和地區局勢。

中俄海軍艦艇編隊首次聯合繞行日本列島，是2021年10月中俄「海上聯合—2021」演習結束後。而此次聯合巡航另一特殊之處在於19日凌晨，兩軍曾在沖之鳥礁附近日本主張的專屬經濟區內進行實彈射擊演習。據日本防衛省表示，這是首次確認並對外公布中國軍艦在日本專屬經濟區內實施實彈射擊。

日前央視軍事觀察員魏東旭在節目中表示，中俄兩國海軍舉行聯合演習要出第一島鏈，通過重要海峽通道到太平洋相關區域，傳遞了非常明確的信號：所謂的火力封鎖不可能困住中俄兩國的海上力量。

精華 FAQ

  • 編隊由中國驅逐艦開封艦、鞍山艦、補給艦可哥西里湖艦，以及俄羅斯護衛艦凜冽號組成；航線則從宮古海峽進入西太平洋，再經沖之鳥礁附近與北海道外海，最後由宗谷海峽進入日本海。

  • 最受關注的是19日凌晨，編隊在沖之鳥礁附近、日本主張的專屬經濟區內進行實彈射擊演習。日本防衛省表示，這是首次確認並對外公布中國軍艦在日本專屬經濟區內實施實彈射擊。

  • 中方表示巡航旨在共同應對海上安全威脅，與當前國際和地區局勢無關；專家則認為，這顯示中俄可自由穿越第一島鏈，並傳遞明確訊號：所謂火力封鎖無法困住兩國海上力量。

日本

上一則

王虹獲費爾茲獎／ 廣西紙貴…1.35元廣西日報炒到65元

下一則

罕與黃仁勳先後發聲 查克柏格也喊話：別封殺中國模型

延伸閱讀

中俄海軍再次環繞日本列島巡航 展現突破島鏈封鎖能力

中俄海軍再次環繞日本列島巡航 展現突破島鏈封鎖能力
中俄海上聯合巡航 央視新聞：三型「神盾戰艦」罕見同台

中俄海上聯合巡航 央視新聞：三型「神盾戰艦」罕見同台
連2天台海實彈射擊 東部戰區釋出兩棲戰車海上開火畫面

連2天台海實彈射擊 東部戰區釋出兩棲戰車海上開火畫面
中菲南海再爆衝突 中國海警發布影片：菲律賓先動手的

中菲南海再爆衝突 中國海警發布影片：菲律賓先動手的

熱門新聞

劉先生的新能源汽車在境外被鎖車。(取材自封面新聞)

河南車主跨境自駕剛到哈薩克 被遠程鎖車30小時

2026-07-22 21:36
王虹領獎時的穿搭成為社群平台熱議焦點。(新華社)

太高調？ 王虹戴卡地亞領菲爾茲獎惹議

2026-07-28 21:17
王楚欽。（取材自微博）

「王楚欽沒什麼實力」退役4年國手爆冷贏球 被出征到關帳號

2026-07-25 22:01
中國籍數學家王虹(左)、鄧煜獲得有「數學界諾貝爾獎」之稱的菲爾茲獎，雙雙成為首度獲得菲爾茲獎的中國籍數學家。(取自國際數學家大會官網)

中國籍數學家首奪菲爾茲獎 王虹、鄧煜雙雙獲殊榮

2026-07-23 10:23
黃姓男子在餐廳用餐時突感腹痛。（取材自環球時報）

福州男用餐時「肚子突變大」餐廳員工勸3次搶回一條命

2026-07-26 07:30
約翰·帕頓資料照片。(取材自紅星新聞)

菲爾茲獎美國得主 中文流利暴紅 兒曾問：爸出生中國？

2026-07-26 05:30

超人氣

更多 >
華婦不會英語第一次來美 靠「這張紙」秒過海關

華婦不會英語第一次來美 靠「這張紙」秒過海關
「奧德賽」麥特戴蒙擁4個漂亮女兒 曝「2周家規」維持家庭和諧

「奧德賽」麥特戴蒙擁4個漂亮女兒 曝「2周家規」維持家庭和諧
海關查手機前刪光資料 美國公民這樣做犯法嗎？

海關查手機前刪光資料 美國公民這樣做犯法嗎？
好市多8月必買 人氣品牌水餃獨家販售、一款橄欖油安心買

好市多8月必買 人氣品牌水餃獨家販售、一款橄欖油安心買
聯準會維持利率不變 3鷹派主張升息 華許上任來首分裂

聯準會維持利率不變 3鷹派主張升息 華許上任來首分裂