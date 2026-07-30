美擴大科研審查 首列復旦、上海交大 中：將出手維權

美國對中國科研機構的審查範圍正在進一步擴大。圖為來自全國多所高校的參賽者在中國機器人及人工智能大賽機器人任務挑戰賽現場。(中新社)

AI摘要 文章摘要整理： 美國國防部擴大對海外科研機構審查，將復旦、上海交大等88家中國機構列入清單；中方批評美方泛化國安，要求停止抹黑並維護權益。

美國對中國科研機構的審查範圍正在進一步擴大。美國國防部日前更新公布「從事問題活動的外國科研機構清單」（1286清單），將清單擴大到130家海外機構，復旦大學、上海交通大學首次被列入。針對美國防部將部分中國科研機構列入制裁清單，中國商務部 新聞發言人29日回應指出，中方對此強烈不滿、堅決反對；並批評美方不斷泛化國家安全概念，並要求停止對中國科研機構無端抹黑。

此次最新的「國防授權法」第1286條更新名單，將來自中國中國、俄羅斯 和伊朗 的130家高等院校及科研機構，其中包含88家中國中國機構，復旦大學、上海交通大學等多所大學首次遭列入。自2026財年起，美國國防部將禁止使用聯邦資金支持與名單內機構進行的基礎研究合作。

美國國防部23日於官網發布的聲明表示，被列入名單的機構已被確認從事相關活動，增加美國政府資助的研究與開發成果遭挪用的可能性。此類挪用行為直接威脅美國國家安全及科學研究的完整性，建議美國國內研究人員、學術機構及產業夥伴，在考慮與名單上的任何機構進行合作時，應保持高度審慎。

中國商務部29日在官網以「答記者問」形式表示，美方不斷泛化國家安全概念，人為設置歧視性壁壘，將科研合作政治化、武器化、工具化，阻礙中美科研領域交流合作，這與全球科技創新合作大勢背道而馳。中國商務部稱，中方敦促美方停止對中國科研機構無端抹黑，盡快糾正錯誤做法，為中國科研機構提供公平、公正、非歧視待遇。中方將採取必要措施，維護中方科研機構的正當合法權益。

過去美國的科研管制，主要集中於與中國軍方聯繫密切的高校，但此次更新將更多傳統民用與綜合性研究型大學納入，包括山東大學、重慶理工大學、杭州電子科技大學等。美國之音報導稱，分析指出，這反映出美國國防部認為，軍民融合的人才與科研體系，已不限於傳統被指定為國防院校的學校。