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中俄海軍再次環繞日本列島巡航 展現突破島鏈封鎖能力

記者林則宏／即時報導
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四艘中俄艦艇編隊近日再次完成圍繞日本列島航行，展現兩國海軍對日本與第一島鏈遠洋協同行動能力。中俄這次行動從宮古海峽進、宗谷海峽出，顯示中俄海軍已能熟練利用日本各主要國際海峽，在第一島鏈內外自由機動。

日本防衛省統合幕僚監部29日發布訊息指出，7月27日，確認中國海軍055型飛彈驅逐艦、052D型飛彈驅逐艦、903A型補給艦，以及俄羅斯海軍11356R型護衛艦共計四艘艦艇，自宗谷海峽向西航行。

從日本防衛省統合幕僚監部公布的中俄航艦編隊航跡圖來看，中俄海軍7月16日經沖繩本島與宮古島之間的宮古海峽進入西太平洋，7月19日航經沖之鳥礁附近海域，7月21日抵達北海道東南方外海，7月23至25日沿日本太平洋一側一路北上，7月27日經宗谷海峽進入日本海，完成幾乎繞日本列島一圈的航程。

7月6日至13日，中俄「海上聯合-2026」聯合演習在黃海水域舉行。演習結束後，新華社報導，雙方部分參演兵力起航赴太平洋海域開展聯合巡航。

中俄海軍艦艇編隊首次聯合繞行日本列島，是在2021年10月中俄「海上聯合-2021」演習結束後。當時中俄海軍首次組織海上聯合巡航，為時七天，雙方共派出十艘艦艇和六架艦載直升機組成編隊，自俄羅斯彼得大帝灣出發，橫渡日本海，經津輕海峽進入西太平洋，穿越大隅海峽抵達東海，航程約1700海里。

2022年9月，在「東方-2022」聯合軍演結束後，中俄展開第二次海上聯合巡航，不僅再繞日本一周，並首次抵達白令海、抵近阿留申群島，累計航程超過7000海里。

中俄此次海上聯合巡航另一特殊之處在於，19日凌晨，兩軍曾在日本沖之鳥島（沖之鳥礁）附近日本主張的專屬經濟區（EEZ）內進行實彈射擊演習。日本政府為此向中方提出交涉，表達關切。日本防衛省表示，這是首次確認並對外公布中國軍艦在日本專屬經濟區內實施實彈射擊。

在中俄海軍13日展開赴太平洋相關海域組織海上聯合巡航後，央視軍事觀察員魏東旭在央視節目中表示，歷年聯合巡航中，中俄海上聯合巡航編隊不只一次航經津輕海峽、宗谷海峽、大隅海峽、對馬海峽這類重要航道，其中津輕海峽最窄處更只有19.5公里。

魏東旭指出，軍事層面有個術語叫「島鏈封鎖陣地」，無論是美國或日本，在第一島鏈的兵力配置確實有針對中國和俄羅斯的意圖。最近這些年，這種所謂的島鏈封鎖還在不斷強化，美國和日本部署了更多的進攻性武器裝備，尤其是針對海上目標。

他表示，中俄兩國海軍舉行聯合演習要出第一島鏈，通過一些重要的海峽通道到太平洋相關區域，傳遞了非常明確的信號：這種所謂的火力封鎖不可能困住中俄兩國的海上力量。魏東旭說，「我們有能力進行突破，而且有能力、有實力、有信心、有勇氣走向更為寬闊的太平洋海域。」

精華 FAQ

  • 編隊自宮古海峽進入西太平洋，之後沿日本太平洋一側北上，最後經宗谷海峽進入日本海，幾乎完成繞日本列島一圈的航程，展現聯合機動能力。

  • 日本防衛省統合幕僚監部確認，7月27日自宗谷海峽向西航行的共有4艘艦艇，包括中國海軍055型驅逐艦、052D型驅逐艦、903A型補給艦，以及俄羅斯11356R型護衛艦。

  • 除了再次繞行日本外，這次還在沖之鳥島附近日本主張的EEZ內進行實彈射擊，日本因此提出交涉；報導也強調，中俄藉此傳達突破第一島鏈封鎖的能力與信號。

日本 俄羅斯

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