我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗打破4天停火 彈襲美軍約旦基地 向川普傳遞1訊息

吵了一夜…20歲浙女墜18樓倖存 男友涉家暴、冷血追債

中配周滿芝判關8年定讞 國台辦批民進黨：充當台獨打手決不寬貸

特派記者陳宥菘／北京即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台灣新住民關懷總會理事長、陸配周滿芝被控受中共指示在台發展組織，遭判8年定讞，國...
台灣新住民關懷總會理事長、陸配周滿芝被控受中共指示在台發展組織，遭判8年定讞，國台辦發言人陳斌華今天批評民進黨極盡打壓陸配，並揚言對「充當台獨打手、幫凶迫害陸配者」將依法「終身追責，決不寬貸」。（記者陳宥菘／攝影）

台灣新住民關懷總會理事長、陸配周滿芝被控受中共指示在台發展組織，一審無罪，更一審改判8年，最高法院日前駁回上訴，全案定讞，陸委會也表示將註銷其台灣身分。中國國台辦今天批評民進黨極盡打壓陸配，並揚言對「充當台獨打手、幫凶迫害陸配者」將依法「終身追責，決不寬貸」。

國台辦29日上午召開例行記者會，發言人陳斌華表示，大陸配偶是台灣同胞的家人、親人，是台灣社會的建設者、貢獻者，「但多年來在台灣始終未獲得公平、公正的待遇」。近年來，民進黨當局更是「違背人倫、喪盡天良，對大陸配偶極盡打壓迫害之能事」，有的被驅離台灣，有的被取消公職，受害最嚴重的獲罪入刑。

他並稱，周滿芝一案就是民進黨當局對陸配進行司法迫害、搞「綠色恐怖」的典型罪證，證明在「綠色威權」之下，確實是「欲加之罪，何患無辭」。

陳斌華表示，我們堅決反對民進黨當局無端迫害大陸配偶，堅定支持兩岸婚姻家庭團結起來捍衛自身合法正當權益，希望台灣同胞「看清民進黨當局的醜惡嘴臉」，給陸配群體以支持和關愛。他並強調，對充當「台獨」打手、幫兇迫害陸配者，大陸將依法終身追責，決不寬貸。

國台辦於2025年3月26日在網站開設「『台獨』打手、幫凶迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」，並公布11人名單，其中包括台北地檢署檢察官林達、林俊言、林俊廷；今年1月，將台灣高等檢察署檢察官陳舒怡新增進名單。

精華 FAQ

  • 周滿芝被指受中共指示在台發展組織，一審無罪、更一審改判8年，最高法院日前駁回上訴後全案定讞；陸委會也表示，將依規定註銷其台灣身分。

  • 國台辦指稱民進黨當局極盡打壓陸配，將周滿芝案形容為司法迫害與「綠色恐怖」的典型，並聲稱陸配長期未獲公平待遇，遭驅離、撤職甚至入刑。

  • 國台辦已在2025年3月26日開設「台獨打手、幫凶迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」，並公布11人名單，之後又新增台灣高檢署檢察官陳舒怡，強調將依法追責。

民進黨 中共

上一則

補貼不是問題… 點名美晶片、歐盟汽車 中國萬字駁產能過剩

延伸閱讀

涉共諜案 陸配周滿芝判8年 陸委會：將註銷她台灣身分

涉共諜案 陸配周滿芝判8年 陸委會：將註銷她台灣身分
賴清德重申互不隸屬 國台辦發言人痛批4分鐘：已撕下沒有台獨問題偽裝

賴清德重申互不隸屬 國台辦發言人痛批4分鐘：已撕下沒有台獨問題偽裝
賴清德示警中國法律長臂管轄 國台辦：綠色恐怖奢談民主

賴清德示警中國法律長臂管轄 國台辦：綠色恐怖奢談民主
白營登陸 國台辦表歡迎 避談黃國昌移出黑名單

白營登陸 國台辦表歡迎 避談黃國昌移出黑名單

熱門新聞

劉先生的新能源汽車在境外被鎖車。(取材自封面新聞)

河南車主跨境自駕剛到哈薩克 被遠程鎖車30小時

2026-07-22 21:36
王楚欽。（取材自微博）

「王楚欽沒什麼實力」退役4年國手爆冷贏球 被出征到關帳號

2026-07-25 22:01
王虹領獎時的穿搭成為社群平台熱議焦點。(新華社)

太高調？ 王虹戴卡地亞領菲爾茲獎惹議

2026-07-28 21:17
中國籍數學家王虹(左)、鄧煜獲得有「數學界諾貝爾獎」之稱的菲爾茲獎，雙雙成為首度獲得菲爾茲獎的中國籍數學家。(取自國際數學家大會官網)

中國籍數學家首奪菲爾茲獎 王虹、鄧煜雙雙獲殊榮

2026-07-23 10:23
黃姓男子在餐廳用餐時突感腹痛。（取材自環球時報）

福州男用餐時「肚子突變大」餐廳員工勸3次搶回一條命

2026-07-26 07:30
約翰·帕頓資料照片。(取材自紅星新聞)

菲爾茲獎美國得主 中文流利暴紅 兒曾問：爸出生中國？

2026-07-26 05:30

超人氣

更多 >
太高調？ 王虹戴卡地亞領菲爾茲獎惹議

太高調？ 王虹戴卡地亞領菲爾茲獎惹議
誰說他們不用帶孫？110萬美國老人想退休 卻變全職育兒

誰說他們不用帶孫？110萬美國老人想退休 卻變全職育兒
弟訂婚她還沒對象…讀博三姊姊吃席 1句話讓親戚閉嘴

弟訂婚她還沒對象…讀博三姊姊吃席 1句話讓親戚閉嘴
加州這漢堡又拿全美最佳 連三年恭喜In-N-Out居其後

加州這漢堡又拿全美最佳 連三年恭喜In-N-Out居其後
33歲男大熊湖攀岩喪命 懷孕8周亞裔妻盼募款度難關

33歲男大熊湖攀岩喪命 懷孕8周亞裔妻盼募款度難關