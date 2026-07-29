補貼不是問題… 點名美晶片、歐盟汽車 中國萬字駁產能過剩

中國商務部28日發布產能過剩中方立場文件。（新華社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 中國以萬字文件反駁美歐指控，稱順差大不等於產能過剩。

中國以萬字文件反駁美歐指控，稱順差大不等於產能過剩。 重點二： 文件點名美晶片、波音與歐盟汽車藥品，質疑順差邏輯。

文件點名美晶片、波音與歐盟汽車藥品，質疑順差邏輯。 重點三：中方稱將擴大進口並願在WTO框架下討論補貼政策。

近年中國出口強勁，去年貿易順差更飆升至1.19兆美元，引起美歐憂慮其產能過剩問題，美國甚至針對中國產能問題發起301調查。中國商務部 28日發布文件「關於所謂『產能過剩』問題的中方立場」，以逾萬字做出辯駁，並多處提及美國、歐盟 相關做法。中國官員強調，順差大不等於產能過剩，將擴大進口；更指願同各方在世貿組織（WTO）框架下就補貼政策開展討論。

2025年中國順差首次突破兆元美元，達到1.19兆美元，更加引發許多國家的戒心，擔心本土的製造業更受威脅。德國 總理梅爾茨便指當前歐洲每天對中國高達10億歐元（約11.3億美元）的貿易逆差，是以犧牲歐洲就業崗位為代價的單方面損害。

上述文件同步發布中英文版本。報告稱，「產能過剩」是「市場經濟中的動態現象」，且主要國際組織均未作出官方定義。報告以美國晶片八成出口，波音公司商用飛機三分之二銷往北美以外以及歐盟的汽車、藥品去年順差龐大為例，質疑「如果按照順差大必然產能過剩的邏輯，這些出口多、順差大的是否也視為『產能過剩』？」

報告也稱，美國、歐盟這10年分別提供7500億美元、1.44兆歐元（約1.63兆美元）的各類補貼，「補貼本身不是問題」，但應在世貿組織原則下合理使用。報告強調「大國」應當帶頭反對補貼濫用，反對採取歧視性補貼政策。但報告中未直接公布中國官方具體補貼金額，僅說願同各方在世貿組織框架下就補貼政策開展討論，共同規範相關做法。

報告強調，「中國現代化產業發展」給世界帶來「中國機遇2.0」，包含「高質量、高效能、高性價比的中國產品」，「緩解了全球通膨壓力」，且指出美歐消費者享受了「巨大實惠」。

中國商務部副部長鄢東28日偕多位官員舉行新聞發布會，說明政策立場。中國商務部對外貿易司負責人賀少軍強調，「中國從不刻意追求貿易順差」，但也表示將繼續積極推動進出口平衡發展，「下一步，我們將以更多務實舉措擴大進口」。至於歐洲多國抨擊中國壓低人民幣匯率，中國商務部政策研究室主任林衛龍則稱「中國是負責任大國，不會通過匯率貶值獲取競爭優勢」。

此外，林衛龍28日在國新辦記者會上指出，美方不能狹隘地將超過國內需求的生產能力定義為「產能過剩」，貼上所謂的「過剩」標籤，更無權通過301調查採取單邊限制措施。陸方敦促美方回到通過對話協商解決問題的正確軌道上，並將密切關注事態進展，保留採取必要措施的權利，堅決捍衛自身正當權益。