阻中國擴張影響力 美擬資助數億幫中美洲換海底電纜

AI重點 文章重點整理： 重點一： 川普政府擬撥數億美元抗衡中國全球影響力。

川普政府擬撥數億美元抗衡中國全球影響力。 重點二： 其中1.75億美元將用於更換中美洲海底電纜。

其中1.75億美元將用於更換中美洲海底電纜。 重點三：計畫預計支援薩爾瓦多等5國建置安全替代方案。

川普 政府正準備增加數億美元的資金，用於旨在對抗中國在全球日益增長的影響力的項目，其中包括斥資1.75億美元更換加勒比海和中美洲的海底通訊電纜等。美國之音報導，美國國務院 表示，美國認識到海底電纜對「我們的安全、經濟及全球互聯互通能力至關重要」，而中國向西半球的經濟擴張，對美國的國家安全和繁榮構成威脅。

美聯社報導，提交給國會的這項計畫題為「打擊中共 對加勒比海和中美洲海底電纜的控制項目」； 報告說，該項目將「資助戰略性選定的海底電纜基礎設施的安裝」，並支持外國政府與私營海底電纜安裝商合作。這筆資金將「用於在加勒比海和中美洲地區用安全、美國製造且值得信賴的替代方案替換老舊的海底通訊電纜」。 根據這項新計畫，預計將向薩爾瓦多、瓜地馬拉、宏都拉斯、尼加拉瓜和海地提供資金或支持海底電纜計畫。

美國國務院官員指出，中國在西半球的經濟活動，特別是透過中共及解放軍控制或影響的公司進行的擴張，對美國的國家安全和繁榮構成風險。這名官員說，中國提供的產品或服務看似價格低廉，但最終由於成本超支、隱性維護費用、技術過時以及性能不佳等問題，反而會更加昂貴。

川普政府第二任期的「國家安全戰略」把西半球提升為最重要的地理優先區域，並明確提出美國將動用一切手段確保其在西半球的主導地位。川普總統第二次入主白宮後，也著手阻止中國在西半球的經濟擴張，包括明確要求巴拿馬「立即改變」有關中國對巴拿馬運河的「影響和控制」，打擊與中國關係密切的拉丁美洲威權政府，以及叫停一些國家與中國合作的項目。

除了在西半球，國務院的計畫還包括在印太、非洲、歐洲和大洋洲抵禦中國的影響力，涉及的領域涵蓋經濟、政治、軍事和技術等多個領域。國務院2027年的預算56次提到中國、13次提到「中國的」。