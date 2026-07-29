我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗打破4天停火 彈襲美軍約旦基地 向川普傳遞1訊息

吵了一夜…20歲浙女墜18樓倖存 男友涉家暴、冷血追債

阻中國擴張影響力 美擬資助數億幫中美洲換海底電纜

中國新聞組／北京29日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：川普政府擬撥數億美元抗衡中國全球影響力。
  • 重點二：其中1.75億美元將用於更換中美洲海底電纜。
  • 重點三：計畫預計支援薩爾瓦多等5國建置安全替代方案。

川普政府正準備增加數億美元的資金，用於旨在對抗中國在全球日益增長的影響力的項目，其中包括斥資1.75億美元更換加勒比海和中美洲的海底通訊電纜等。美國之音報導，美國國務院表示，美國認識到海底電纜對「我們的安全、經濟及全球互聯互通能力至關重要」，而中國向西半球的經濟擴張，對美國的國家安全和繁榮構成威脅。

美聯社報導，提交給國會的這項計畫題為「打擊中共對加勒比海和中美洲海底電纜的控制項目」； 報告說，該項目將「資助戰略性選定的海底電纜基礎設施的安裝」，並支持外國政府與私營海底電纜安裝商合作。這筆資金將「用於在加勒比海和中美洲地區用安全、美國製造且值得信賴的替代方案替換老舊的海底通訊電纜」。 根據這項新計畫，預計將向薩爾瓦多、瓜地馬拉、宏都拉斯、尼加拉瓜和海地提供資金或支持海底電纜計畫。

美國國務院官員指出，中國在西半球的經濟活動，特別是透過中共及解放軍控制或影響的公司進行的擴張，對美國的國家安全和繁榮構成風險。這名官員說，中國提供的產品或服務看似價格低廉，但最終由於成本超支、隱性維護費用、技術過時以及性能不佳等問題，反而會更加昂貴。

川普政府第二任期的「國家安全戰略」把西半球提升為最重要的地理優先區域，並明確提出美國將動用一切手段確保其在西半球的主導地位。川普總統第二次入主白宮後，也著手阻止中國在西半球的經濟擴張，包括明確要求巴拿馬「立即改變」有關中國對巴拿馬運河的「影響和控制」，打擊與中國關係密切的拉丁美洲威權政府，以及叫停一些國家與中國合作的項目。

除了在西半球，國務院的計畫還包括在印太、非洲、歐洲和大洋洲抵禦中國的影響力，涉及的領域涵蓋經濟、政治、軍事和技術等多個領域。國務院2027年的預算56次提到中國、13次提到「中國的」。

精華 FAQ

  • 川普政府正準備增加數億美元資金，推動多項對抗中國影響力的計畫，其中一項重點是編列1.75億美元，用於更換加勒比海和中美洲的海底通訊電纜。

  • 根據新計畫，預計將向薩爾瓦多、瓜地馬拉、宏都拉斯、尼加拉瓜和海地提供資金或相關支持，協助它們以安全、可信賴的替代方案更新海底電纜。

  • 國務院官員指出，中國在西半球的活動，尤其透過受中共或解放軍影響的公司擴張，會對美國國安與繁榮構成風險，且表面便宜的產品常伴隱藏成本。

川普 國務院 中共

上一則

習近平會斯洛伐克總統 促推動中歐共識、發揮建設性作用

下一則

繼中南大學校長落馬 南華大學2任校長被查 皆與軍工密切

延伸閱讀

川普一邊拉攏習近平一邊撒錢抗中 美國政府擬加碼數億美元搶影響力

川普一邊拉攏習近平一邊撒錢抗中 美國政府擬加碼數億美元搶影響力
美中AI戰線再擴大 川普禁止中國人形機器人與逆變器進入美國

美中AI戰線再擴大 川普禁止中國人形機器人與逆變器進入美國
川普淡化中國介選 稱雙方將再溝通 共和黨內卻掀「反中聲浪」

川普淡化中國介選 稱雙方將再溝通 共和黨內卻掀「反中聲浪」
憂川普防衛承諾不可靠、中國軍力增強 亞洲盟友加速抱團

憂川普防衛承諾不可靠、中國軍力增強 亞洲盟友加速抱團

熱門新聞

劉先生的新能源汽車在境外被鎖車。(取材自封面新聞)

河南車主跨境自駕剛到哈薩克 被遠程鎖車30小時

2026-07-22 21:36
王楚欽。（取材自微博）

「王楚欽沒什麼實力」退役4年國手爆冷贏球 被出征到關帳號

2026-07-25 22:01
王虹領獎時的穿搭成為社群平台熱議焦點。(新華社)

太高調？ 王虹戴卡地亞領菲爾茲獎惹議

2026-07-28 21:17
中國籍數學家王虹(左)、鄧煜獲得有「數學界諾貝爾獎」之稱的菲爾茲獎，雙雙成為首度獲得菲爾茲獎的中國籍數學家。(取自國際數學家大會官網)

中國籍數學家首奪菲爾茲獎 王虹、鄧煜雙雙獲殊榮

2026-07-23 10:23
黃姓男子在餐廳用餐時突感腹痛。（取材自環球時報）

福州男用餐時「肚子突變大」餐廳員工勸3次搶回一條命

2026-07-26 07:30
約翰·帕頓資料照片。(取材自紅星新聞)

菲爾茲獎美國得主 中文流利暴紅 兒曾問：爸出生中國？

2026-07-26 05:30

超人氣

更多 >
太高調？ 王虹戴卡地亞領菲爾茲獎惹議

太高調？ 王虹戴卡地亞領菲爾茲獎惹議
誰說他們不用帶孫？110萬美國老人想退休 卻變全職育兒

誰說他們不用帶孫？110萬美國老人想退休 卻變全職育兒
弟訂婚她還沒對象…讀博三姊姊吃席 1句話讓親戚閉嘴

弟訂婚她還沒對象…讀博三姊姊吃席 1句話讓親戚閉嘴
加州這漢堡又拿全美最佳 連三年恭喜In-N-Out居其後

加州這漢堡又拿全美最佳 連三年恭喜In-N-Out居其後
33歲男大熊湖攀岩喪命 懷孕8周亞裔妻盼募款度難關

33歲男大熊湖攀岩喪命 懷孕8周亞裔妻盼募款度難關