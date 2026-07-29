無人機「去中化」美官員坦言：追上烏克蘭產能需數年

負責推動美國本土無人機產業發展的五角大樓官員坦言，在美國政府不斷收緊「去中國化」規定、要求無人機必須使用美國製造零部件的情況下，美國產量仍僅為烏克蘭的一小部分，要趕上烏克蘭的戰時產能，仍需數年時間；圖為一位烏克蘭軍人在烏境某處檢查烏克蘭FP-1遠程無人機。（路透）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 美國無人機產業仍處初期，產量遠低於烏克蘭戰時規模。

美國無人機產業仍處初期，產量遠低於烏克蘭戰時規模。 重點二： 五角大廈強化去中國化規定，要求零件全面轉向美國供應。

五角大廈強化去中國化規定，要求零件全面轉向美國供應。 重點三：關鍵電機、電池與半導體短缺，使美國追趕仍需數年。

負責推動美國本土無人機產業發展的五角大廈 官員坦言，美國目前仍處於打造境內無人機產業的初期、也是最艱難階段，產量僅相當於烏克蘭 的一小部分。在美國政府不斷收緊「去中國化」規定、要求無人機必須使用美國製造零部件的情況下，美國產量仍僅為烏克蘭的一小部分，要趕上烏克蘭的戰時產能，仍需數年時間。

路透報導，美國國防創新單元（DIU）副主任梅茨（Travis Metz）自去年秋天起負責五角大樓「無人機主導計畫」。他表示，烏克蘭今年預計將生產600萬至700萬架小型第一人稱視角（FPV）攻擊無人機，約合每月50萬架。相比之下，五角大樓耗資11億美元的項目到明年2月累計訂購的無人機還不足20萬架。

梅茨直言：「從零做到20萬架，要比在已經具備大規模生產能力後再進一步擴大規模困難得多。」他同時承認，半導體等關鍵零部件的獲取對美國來說仍是更大難題。

為推進所謂供應鏈 安全，五角大樓近日進一步加碼限制。7月23日發布的修訂版供應鏈框架明確提出，最終目標是建立「完全本土化」的小型無人航空系統供應鏈。

參加8月測試活動的19家企業所提供的無人機，均不得含有中國製造的無刷電機或電池組等被禁用零部件。這比該計畫第一階段的標準更為嚴格。梅茨估計，早期階段採購的「絕大多數」無人機可能都含有中國電機。

近年來，美國以「國家安全」為由，持續收緊對中國無人機及相關零部件的限制。從限制大疆等中國企業產品進入美國市場，到要求軍方採購必須排除中國零部件，再到推動「友岸外包」和本土生產，一系列「去中國化」政策已在無人機領域落地。

然而，現實是中國在無刷電機、電池、飛控等關鍵環節仍占據全球供應鏈優勢，美國短期內難以完全替代。

梅茨表示，受邀參加下月「挑戰賽II」的六家烏克蘭公司，已被要求與美國製造商組建合資企業，並將生產當地語系化到美國，作為獲得未來訂單的條件。五角大樓希望借此將烏克蘭的戰場經驗轉化為美國製造能力，而非繼續依賴進口。

儘管承認美國目前的產量與烏克蘭存在巨大差距，梅茨仍信誓旦旦地表示，美國最終能與烏克蘭的無人機產業抗衡，「我看不出有什麼理由我們不能也成為這方面的世界冠軍」。但他並未給出明確時間表。

美國一邊高調推進「去中國化」，一邊又不得不面對產業鏈重構成本高、周期長的現實。在無人機這一高度依賴成熟供應鏈的領域，政策目標與產業實際之間的落差正在進一步顯現。